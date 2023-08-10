В районе Бурятии мать выбрала алкоголь вместо своих детей

В Окинском районе ограничили в родительских правах одну из жительниц. Женщина, имея двух маленьких детей, долгое время злоупотребляла алкоголем. Она не принимала мер ни по воспитанию отпрысков, ни по их содержанию.

«Ранее постановлением комиссии по делам несовершеннолетних администрации района семья поставлена на учет в связи с нахождением в социально-опасном положении. Однако должных выводов для себя жительница не сделала, продолжила свое противоправное поведение»,

- сообщили в «Ока-инфо 24/7» со ссылкой на прокуратуру района.



По итогу, решением суда требования прокурора удовлетворены. Несовершеннолетних детей передали органу опеки и попечительства для определения их дальнейшей формы устройства. Кроме того горе-мать лишили права на получение всех государственных пособий на детей, а также возложили обязанность по уплате алиментов на них.

Фото: Номер один