Общество 14.08.2023 в 11:53

В Бурятии артисты Русской драмы выступили перед детьми Донбасса

Подростковая драма «Фото топлесс» вызвала у ребят желание обсудить темы спектакля
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В Бурятии артисты Русской драмы выступили перед детьми Донбасса
В спортивно-оздоровительном лагере «Энхалук» на берегу Байкала зрителями Русского драматического театра из Улан-Удэ стали около ста детей и наставников из Старобешевского района ДНР, сообщили в пресс-службе ГРДТ им. Н. А. Бестужева.

Подростковая драма «Фото топлесс» (12+) – история о первой любви, разочаровании, о взрослении и о границах дозволенного, о том, какие последствия может иметь один необдуманный поступок, вызвала у ребят желание поговорить на эту тему.

Главные герои – Кира и Артем нравятся друг другу, договариваются о свидании, после которого юноша просит девушку выслать ему фото топлесс. С этого момента сюжет начинает развиваться совершенно неожиданным образом.

Роли в спектакле исполнили – заслуженная артистка Бурятии Лиана Щетилина, Виолетта Жукова, Роман Гаврилов, Надежда Разуваева, София Сигаева, Сергей Сигаев, Геннадий Попов и др.

После обсуждения спектакля с ребятами, актеры провели мастер-класс, на котором показали несколько актерских тренингов на правильное дыхание, развитие речи, рассказали о том, какова может быть сила слова и жестов.

«Уже стало доброй традицией то, что учреждения, подведомственные министерству культуры Бурятии, поддерживают детей с Донбасса, которые приезжают к нам на отдых. По их улыбкам и хорошему настроению видно, что ребятам у нас нравится», – поделилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Фото: ГРДТ
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театр дети Донбасс Байкал

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