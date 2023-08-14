В Улан-Удэ прогнозируют дальнейший рост уровня реки Селенги

В разных местах столицы Бурятии подтоплено 20 земельных участков. В трех из них вода вот-вот может выйти на пол имеющихся на участках жилых домов. Подтопление отмечено в СНТ "Весна", "Судостроитель", "Сибиряк" и других местах. Какой-то одной зоны подтопления в городе нет. Напомним, что в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности.

Прогноз на ближайшие два дня говорит, что Селенга продолжит подъем. На юге, юго-западе республики ожидаются осадки. Настораживает также положение в прилегающих районах Забайкальского края.

Самое большое опасение вызывает автодороги к СНТ "Весна", "Коммунальник","20 лет Победы", а также столбы электроосвещения вдоль этих дорог.

Сейчас уровень воды в Селенге измеряют четыре раза в сутки. Нынешние 245 см от тихоокеанской отметки, конечно, говорят о подтоплении поймы реки, но до критического уровня в 330 см еще далеко. Напомним, что в 1971-73 гг. уровень был выше четырех метров. В 1993 г. было 392 см.

Не исключено, что нынче возможно повторение варианта развития событий, который был пару лет назад. Тогда в августе Селенга в Улан-Удэ показала 243 см, затем снизилась, но в начале сентября вышла на уровень 269 см.

В городе ведут отсыпку низменных участков, берегоукрепление. Кстати, стало известно, чем закончилась история с участком, который подтапливало в СНТ "Весна". Владельцу участка и дома на нем было предложено обменять этот участок на землю в незатапливаемой части города. Но гражданин отказался - он много денег и труда вложил в разработку своего участка и в обустройство дома.







Фото: Номер один