В Бурятии пресекли варварскую добычу золота

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла незаконную работу предприятия по добыче золота на территории района.«Установлено, что предприятие незаконно осуществляло добычу золота на лесном участке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В ходе добычи в нарушение действующих ограничений произведена сплошная рубка лесных насаждений без учета расположения участка в водоохранной зоне нерестовой реки», - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.По иску прокуратуры суд признал деятельность по добыче золота незаконной и запретил её. Также удовлетворено требование надзорщиков о взыскании с предприятия ущерба лесному фонду в размере более 9 млн. рублей.«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится под контролем прокуратуры», - сообщили в ведомстве.Фото: «Номер один»