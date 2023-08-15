Общество 15.08.2023 в 10:01
В Бурятии пресекли варварскую добычу золота
Добыча драгметалла сопровождалась сплошной вырубкой леса
Текст: Константин Воронов
Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла незаконную работу предприятия по добыче золота на территории района.
«Установлено, что предприятие незаконно осуществляло добычу золота на лесном участке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В ходе добычи в нарушение действующих ограничений произведена сплошная рубка лесных насаждений без учета расположения участка в водоохранной зоне нерестовой реки», - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
По иску прокуратуры суд признал деятельность по добыче золота незаконной и запретил её. Также удовлетворено требование надзорщиков о взыскании с предприятия ущерба лесному фонду в размере более 9 млн. рублей.
«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится под контролем прокуратуры», - сообщили в ведомстве.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что предприятие незаконно осуществляло добычу золота на лесном участке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В ходе добычи в нарушение действующих ограничений произведена сплошная рубка лесных насаждений без учета расположения участка в водоохранной зоне нерестовой реки», - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
По иску прокуратуры суд признал деятельность по добыче золота незаконной и запретил её. Также удовлетворено требование надзорщиков о взыскании с предприятия ущерба лесному фонду в размере более 9 млн. рублей.
«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится под контролем прокуратуры», - сообщили в ведомстве.
Фото: «Номер один»
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