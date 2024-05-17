На развитие молочной отрасли Бурятии направят 38,1 миллионов рублей

В Бурятии на общую поддержку молочной отрасли в 2024 году будет направлено 38,1 млн рублей. На каждый литр проданного молока на переработку, государство добавит еще 10 рублей в виде субсидии.

Прием документов от производителей молока на эту выплату ведется ежемесячно или ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- Поддержка за каждый килограмм молока, отгруженного на собственную переработку или переданного на перерабатывающие предприятия республики, составляет 10 рублей. Это при условии сохранения поголовья дойных коров и производства молока по итогам прошлого года в сравнении с данными позапрошлого года. Если же молочная продуктивность составляет более 5000 кг, то вырастет и ставка и составит 12 рублей за каждый килограмм, - отметили в отделе животноводства минсельхоза Бурятии.

Кроме того, дополнительные субсидии на содержание молочных коров имеются в каждом районе республики. Ее размер тоже зависит от надоев: если в среднем корова в хозяйстве дает от 2 до 3 тыс. килограмм молока, то на каждую полагается 2500 рублей в год. Если надои свыше 3 тыс. кг. то сумма увеличивается до 3000 рублей.

- При этом ровно половина полученного молока должно уйти на переработку, это обязательное условие, должны быть прикреплены все подтверждающие документы, - подчеркнули в минсельхозе Бурятии.

Если хозяйство проводит искусственное осеменение стада (до 70% от численности молочных коров в хозяйстве), то коэффициент выплаты увеличивается до 1,2, то есть выплата будет на 20% больше.

- В Бурятии есть целый ряд хозяйств, выполняющих все требования. Сумма субсидии от минсельхоза для них в среднем колеблется от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей в год, в зависимости от количества реализуемого молока на переработку. В районах хозяйства получают субвенции на содержание молочного стада от 50 до 500 тыс. рублей в год. И всё это помимо ежедневной выручки от продажи сырого молока, - рассказал Андрей Попов, начальник отдела животноводства.



Также государство компенсирует затраты на покупку племенных животных (до 90 %), покупку семенного материала, а также сосудов Дьюара и одноразового инструментария на проведение искусственного осеменения (95%).

Все эти меры поддержки молочной отрасли и сельхозтоваропроизводителей, проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».





Фото: Номер один