Общество 17.08.2023 в 17:58

В России создается консорциум вузов «Буддийское образование»

Соглашение подписали три светских университета и два буддийских духовных учебных заведения
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В России создается консорциум вузов «Буддийское образование»
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Тувинский государственный университет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева и Агинская буддийская академия подписали соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование». Подписание состоялось в рамках первого Международного буддийского форума, который проходит 17-19 августа в Улан-Удэ, сообщили в правительстве Бурятии.

Основными целями объединения вузов является консолидация научно-исследовательского потенциала и организация сетевого взаимодействия учебных заведений; создание единого информационного пространства организаций, осуществляющих образовательную и исследовательскую работу в области буддизма и национально-ориентированной государственной системы подготовки специалистов по буддизму, а также укрепление роли российского буддизма на международной арене.

Консорциум вузов займется формированием и реализацией совместных научно-исследовательских и образовательных программ в области буддийской теории и практики, публикацией результатов их работы в научных журналах, проведением конференций и семинаров, а также совместной подготовкой кадров высшей квалификации.

«Мы надеемся, что благодаря этому соглашению у нас появится возможность более тесно сотрудничать в развитии и создании новых образовательных программ для тех, кто хочет изучать буддийскую философию, буддийский мир, историю, религию и традиции», — сообщил ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.

«Наши ламы, монахи, студенты получат возможность изучать буддийскую философию в ракурсе того, что это будет признано государственными вузами и даст возможность в будущем легко контактировать с обществом. Будут знания, которые помогут им лучше претворять в жизнь те ценности, которые они изучают, те ценности, которые мы изучаем в буддийской философии. Это полезно для общества», - считает ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов.

«Впервые в истории нашей страны мы видим создание консорциума религиозных и светских университетов, крупнейших университетов, занимающихся исследованием буддизма. Консорциум открыт и для других университетов, готовых присоединиться», — отметил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов.

Кроме того, в рамках форума Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова подписал договор о сотрудничестве с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. В соответствии с соглашением стороны расширят сотрудничество в области образовательной деятельности: наладят обмен опытом и подготовку учебных пособий, взаимопомощь в совершенствовании учебного процесса и проведение учебных практик. Кроме того, вузы займутся совместными исследованиями и обменом научной информацией, организацией стажировки, аспирантуры и докторантуры и другой научной деятельностью.

Целью первого Международного буддийского форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

Фото: egov-buryatia.ru
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