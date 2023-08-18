В Бурятии проходит Международный буддийский форум

I Международный буддийский форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры. На ближайшие несколько дней гостями нашего города стали представители буддийской религии из 14 стран. За тем, как проходит знаменательное событие, пристально наблюдал «Номер один».

Буддийский форум в ФСК

В рамках деловой программы первого дня участники форума провели дискуссии, посвященные различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире. Они обсудили не только положение буддизма в современном обществе, но и его положение в информационном пространстве. А также рассмотрели вопросы, касающиеся международного сотрудничества государств, где распространено данное учение.

«Хотели бы отметить, что страны с преимущественно буддийским населением - давние партнёры Российской Федерации. Со многими в настоящее время ведётся двусторонний диалог на международных и национальных площадках. Особое место уделяется межрегиональному сотрудничеству, ведь рост экономики начинается с регионов», - было сказано в приветствии Минэкономразвития РФ.

«Мы до сих пор не можем ни объяснить, ни понять феномен Пандито Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова. Но мы комментируем то, что он находится в глубокой медитации. Факт того, что он 75 лет находился под землей и 21 год пребывает в неизменном состоянии, является результатом для нас. Это демонстрирует, что сознанием можно управлять на ином уровне. Подобных примеров я больше нигде не встречал», - отметил доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов.



Перед тем, как приступить к началу конференции, монахи провели хурал «Бурхан Багшин магтаал», на котором они через чтение молитв восхваляли Будду Шакьямуни. Ведь все собравшиеся в дацане являются его последователями.







Ключевым событием Международного буддийского форума стала пленарная сессия, которую посвятили традиционному буддизму и вызовам современности.На второй день форума участники отправились в крупнейший монастырский комплекс - Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Там прошла конференция «Феномен Пандито Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова».

После хурала представители буддизма из 14 стран и множества регионов России совершили поклонение Нетленному телу - XII Пандито Хамбо ламе Даши Доржо Этигэлову. И преподнесли мандалу молодому Хамбо ламе Этигэлову, которая выступает частью буддийского ритуала.

Важность события

Проведение форума было инициировано правительством Бурятии и лично главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Данную инициативу поддержал президент России. Организаторами форума выступили правительство Бурятии, Буддийская традиционная сангха России и Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.

«Мы очень рады, что представители разных государств поддержали этот форум. Контакты и связь с ними не пропадали. Начиная с 1970 года регулярно проходила Азиатская буддийская конференция, которая нас и объединила на долгие годы. Она проходила в том числе и в Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ». Хотелось бы еще отметить, что совсем недавно наши ламы были приглашены в Индию. Многие из них ранее обучались именно там. Сегодня на форуме присутствует их учитель. Думаем, это очень важная для них встреча», - сообщила пресс-служба Иволгинского дацана.



«Смысл учений Будды, что как такового Я-эго не существует. Думаю, когда человек окружающее рассматривает как свое, то при этом он теряет объективность и свободу», - сказал Хамбо лама Дамба Аюшеев.



Последние крупные буддийские конференции проводились в 2019 году. С тех пор из-за ковидных ограничений массовые мероприятия сошли на нет. И Международный буддийский форум послужил возобновлением давно развивающегося движения и изучения данной религии.Также Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям принял активное участие в возобновлении публикации сборников учений Хамбо ламы, которые он каждый день с 2012 года дает через своего главного хранителя. Ранее они уже публиковались, но это было до 2019 года. Сегодня специально для Международного буддийского форума их запустили вновь.