«Мы не враги Байкалу, мы здесь живем»

За 24 года действия закона о сохранении озера Байкал накопился определенный пласт вопросов, которые требуют серьезной проработки. Об этом заявил в Улан-Удэ Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.«Учитывая, что Байкальской природной территории действует свыше 50 запретов и ограничений хозяйственной и иной деятельности, в целом, мы создали очень крепкую систему защиты Байкала, местами даже железобетонную, от которой местные жители испытывают трудности», - отметил он.Среди важных проблем, которые требуют безотлагательного решения, участники совещания по подготовке ко второму чтению законопроектов в отношении Байкальской природной территории, выделили проблему накопления мусора и загрязнения озера.«Актуальность резко возросла прямо сегодня - прямо сейчас полностью остановлено движение на БАМе, размыло БАМ. Вопросы, которые были предусмотрены в первом чтении закона, предусматривающие возможности строительства селезащитных и гидротехнических сооружений – вот пример, когда нерешенность вопросов приводит к тому, что последствия имеют колоссальный масштаб. Спасибо ещё раз, Дмитрий Николаевич, вам, вашим коллегам, а также всем представителям общественности, науки, которые сегодня приехали сюда», - обратился к участникам обсуждения глава Бурятии Алексей Цыденов.Он особо отметил, что новая редакция закона призвана, прежде всего, решить задачи по защите озера, а не задачи экономического развития.«Я бы хотел подчеркнуть, что тот законопроект, который прошёл первое чтение, отвечает, в первую очередь, на вопросы реальной защиты Байкала: защиты Байкала от селей, от пожаров, от мусора и неорганизованного туризма. Все эти вопросы имеют первичный статус в защите Байкала. Статусы экономического развития - вторичны. Экология на первом месте, и многие экономические вещи туда не закладываются», - сообщил глава республики.Пути решения проблем в новом законопроектеЗакон позволяет сейчас обеспечить высокие экологические требования для туризма - создать качественную туристическую инфраструктуру в узколокализованных местах, которые были определены и законодательно закреплены еще с 2007 года. Чтобы туризм стал не только комфортным для путешественников, но и экологичным, не допускающим загрязнения Байкала. Это защита от неочищенных стоков и правильное обращение с отходами.Обеспокоенность вызывает то, что на Байкале населенные пункты окружены лесом. Но противопожарных разрывов вдоль границ населенного пункта нет. И новый законопроект снимает этот запрет. Но, главное, законопроект позволит защитить Байкал от максимально экстремального загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском ЦБК, так как в этой местности фиксируется высокая угроза селя. Необходимо создание защитных сооружений.«Если мы ничего не будем делать, через 10 лет об уникальности этой воды можно будет забыть! Вот сегодня БАМ размыло, в результате – часы героического восстановления в течение недели – этого могло бы не быть. Это можно восстановить, но неделя простоя для РЖД – это убытки, представляете, какие трудности испытает железная дорога, поставщики и покупатели! А если Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат со своими отходами сойдет в виде селя, и мы не сможем защитить, укрепить берег озера - мы с вами будем иметь бледный вид перед будущим поколением! Неважно, к каким партиям мы принадлежим, какие мнения у нас по этому поводу, - в том состоянии, в котором мы находимся, оставаться нельзя!», - поддержал участников совещания Дмитрий Кобылкин.Свою позицию смогли обнародовать и ученые, которые посвятили много лет изучению социально-экономических, экологических проблем региона.«Мы здесь живем, и мы лучше знаем, как защитить наш Байкал, и мы – не враги Байкалу! Все вы были за границей, вы видели – на берегу великих озер, Женевского озера, действуют даже химические и металлургические заводы атомные станции, и никто не кричит и не принимает такие законы. Люди должны иметь право жить и развиваться достойно! На Байкале должен быть богатый хозяин, который сохраняет свой дом», - выступает в защиту интересов жителей прибрежных районов Арнольд Тулохонов, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, академик РАН, доктор географических наук, профессор.Депутаты посетят прибрежные районы и на местах ознакомятся с проблемами, они поблагодарили жителей республики за активное участие в вопросах определения судьбы озера и призвали общественность к общему и всестороннему анализу назревших проблем.«Вызывает удивление то возмущение и сопротивление, которое оказывается практически одними и теми же, так называемыми экологическими организациями при принятии практически каждого из указанных сегодня решений в интересах Байкала и людей, живущих вокруг него. Идет критика при минимуме каких-то предложений – очень много политики, люди хотят зарабатывать себе очки на этом пиаре. Давайте работать, а не зарабатывать себе политические очки!», - заключил Сергей Тен, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал».Фото: egov-buryatia.ru