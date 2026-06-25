В Улан-Удэ бизнесмены самовольно захватили землю

«При этом права на земельные участки бизнесмены не оформляли. Земли использовались для предпринимательской деятельности, на них размещалось оборудование», - отметили в ведомстве.





В Улан-Удэ прокуратура в ходе проверки выявила крупные нарушения земельного законодательства. Надзорщики обнаружили, что в Железнодорожном районе две коммерческие организации самовольно используют земельные участки площадью 1800 и 7114 кв. метров.На досудебные меры воздействия коммерсанты не отреагировали. В связи с этим прокуратуре пришлось идти в суд. Надзорщики подали иски к предпринимателям с требованием освободить самовольно занятые земельные участки.Суд требования прокурора удовлетворил. На данный момент решения уже вступили в законную силу.Фото: прокуратура Бурятии