В Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло на надувном матрасе

В Селенгинском районе Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло от берега на надувном матрасе.

Сообщение от очевидцев поступило в 12:20. На место выезжали спасатели ПСО-3 – три человека и две единицы техники.

«Женщину с ребенком доставили на берег, их состояние удовлетворительное», - прокомментировали в группе «Селенга-инфо.24/7».