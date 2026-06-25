Происшествия 25.06.2026 в 15:32
В Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло на надувном матрасе
На место выезжали спасатели
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло от берега на надувном матрасе.
Сообщение от очевидцев поступило в 12:20. На место выезжали спасатели ПСО-3 – три человека и две единицы техники.
«Женщину с ребенком доставили на берег, их состояние удовлетворительное», - прокомментировали в группе «Селенга-инфо.24/7».
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