Общество 25.06.2026 в 17:28
В Забайкалье усиливается дефицит бензина и растут цены
В регионе заговорили о сговоре продавцов топлива
Текст: Иван Иванов
Как сообщает портал ZAB.RU, представители Забайкальского края в Госдуме заявили о сложнейшей ситуации с обеспечением автомобилистов топливом, отмечая, что на автозаправочных станциях региона выстраиваются очереди, а водителям отпускают топливо по 20–30 литров в одни руки. Депутат Госдумы Юрий Григорьев в своем телеграм-канале назвал происходящее следствием биржевого сговора нефтетрейдеров и призвал считать такие действия экономической диверсией.
Депутат заявил, что из-за дефицита топлива жители края не могут нормально работать, а аграрии рискуют сорвать посевную кампанию. Он считает, что на искусственном дефиците спекулянты зарабатывают миллиарды, в то время как обычные люди вынуждены платить за чужую жадность.
Поводом для заявления депутата стало решение ФАС, которая вскрыла схему на топливном рынке. По информации антимонопольщиков, три крупных нефтетрейдера — «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел» — полностью выкупали топливо на бирже и затем перепродавали его по завышенным ценам. ФАС возбудила дело и поручила региональным управлениям проверить нефтебазы и АЗС, чтобы не допустить срыва поставок, в том числе для нужд сельского хозяйства.
Юрий Григорьев считает, что административных штрафов для таких случаев недостаточно, и речь идет не просто о нарушении правил, а о прямом вредительстве. Это должно повлечь за собой не штрафы, а реальные уголовные сроки и конфискацию имущества, поскольку, по его мнению, Забайкалье не должно расплачиваться за кризис на топливном рынке из собственного кармана.
Депутат заявил, что из-за дефицита топлива жители края не могут нормально работать, а аграрии рискуют сорвать посевную кампанию. Он считает, что на искусственном дефиците спекулянты зарабатывают миллиарды, в то время как обычные люди вынуждены платить за чужую жадность.
Поводом для заявления депутата стало решение ФАС, которая вскрыла схему на топливном рынке. По информации антимонопольщиков, три крупных нефтетрейдера — «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел» — полностью выкупали топливо на бирже и затем перепродавали его по завышенным ценам. ФАС возбудила дело и поручила региональным управлениям проверить нефтебазы и АЗС, чтобы не допустить срыва поставок, в том числе для нужд сельского хозяйства.
Юрий Григорьев считает, что административных штрафов для таких случаев недостаточно, и речь идет не просто о нарушении правил, а о прямом вредительстве. Это должно повлечь за собой не штрафы, а реальные уголовные сроки и конфискацию имущества, поскольку, по его мнению, Забайкалье не должно расплачиваться за кризис на топливном рынке из собственного кармана.
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