Общество 25.06.2026 в 15:39
Новосибирцы ищут пропавшего попугая-неразлучника
Тому, кто его найдет, обещают вознаграждение
Текст: КП-Новосибирск
Попугай-неразлучник по кличке Шлепа потерялся в Плехановском жилмассиве Новосибирска. Объявление о поиске хозяева птицы развесили по всему району, сообщает КП-Новосибирск.
Попугай вылетел из квартиры через открытое окно лоджии в воскресенье вечером и не вернулся. У Шлепы ярко-синие крылья и грудка, черная голова и проплешина на передней части шеи. Потрогать себя он не дает.
– Он не ручной. Но всю жизнь живет с людьми, людей хорошо знает и ориентирован на них, – написали хозяева попугая в объявлении.
Как рассказала владелица Шлепы, он живет в семье уже несколько лет, а до этого жил у ее племянницы. По квартире он летал свободно, клетка использовалась только для еды и питья.
– Спать он отправлялся сам, где-то в 20:00-21:30, дремал на люстре в спальне. Утром он просыпался, летел на лоджию, чирикал там, смотрел в окно, – рассказала хозяйка попугая.
– Часто я включала пение попугайчиков на телефоне, он слушал, прилетал, садился на телефон, но в руки все равно не давался, – поделилась хозяйка Шлепы.
По словам хозяйки, два года назад он уже вылетал в окно, но тогда муж сибирячки успел включить запись пения неразлучников, и попугай сразу вернулся. В этот раз на лоджии мужчина забыл задвинуть москитную сетку на окне, и Шлепа вылетел во двор. Хозяева принялись искать попугая, но он так и не отозвался на знакомые голоса.
– Как в воду канул. Одна надежда – залетел к кому-нибудь. Но есть сложность - даже я не смогу его подманить, если увижу на дереве, – расстроено рассуждает владелица.
Хозяйка опасается, что без привычного комфорта и тепла попугай не выживет на улице. Она продолжает каждое утро открывать сетку и включать звуки птиц на телефоне в надежде, что Шлепа вернется.
Попугай вылетел из квартиры через открытое окно лоджии в воскресенье вечером и не вернулся. У Шлепы ярко-синие крылья и грудка, черная голова и проплешина на передней части шеи. Потрогать себя он не дает.
– Он не ручной. Но всю жизнь живет с людьми, людей хорошо знает и ориентирован на них, – написали хозяева попугая в объявлении.
Как рассказала владелица Шлепы, он живет в семье уже несколько лет, а до этого жил у ее племянницы. По квартире он летал свободно, клетка использовалась только для еды и питья.
– Спать он отправлялся сам, где-то в 20:00-21:30, дремал на люстре в спальне. Утром он просыпался, летел на лоджию, чирикал там, смотрел в окно, – рассказала хозяйка попугая.
– Часто я включала пение попугайчиков на телефоне, он слушал, прилетал, садился на телефон, но в руки все равно не давался, – поделилась хозяйка Шлепы.
По словам хозяйки, два года назад он уже вылетал в окно, но тогда муж сибирячки успел включить запись пения неразлучников, и попугай сразу вернулся. В этот раз на лоджии мужчина забыл задвинуть москитную сетку на окне, и Шлепа вылетел во двор. Хозяева принялись искать попугая, но он так и не отозвался на знакомые голоса.
– Как в воду канул. Одна надежда – залетел к кому-нибудь. Но есть сложность - даже я не смогу его подманить, если увижу на дереве, – расстроено рассуждает владелица.
Хозяйка опасается, что без привычного комфорта и тепла попугай не выживет на улице. Она продолжает каждое утро открывать сетку и включать звуки птиц на телефоне в надежде, что Шлепа вернется.