Общество 25.06.2026 в 16:12
В Улан-Удэ подросток угнал дорогой самокат у 48-летнего мужчины
Бесхозное транспортное средство он увидел в подъезде
Текст: Елена Кокорина
У 48-летнего жителя Улан-Удэ подросток угнал самокат, стоимостью 7 тысяч рублей. Мужчина оставил его в подъезде многоквартирного дома, но обнаружив пропажу обратился в полицию.
Оперативники провели расследование и установили личность подозреваемого.
- Им оказался 16-летний подросток, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Юноша вместе с тремя друзьями зашёл в гости в один из многоквартирных домов, в подъезде заметил самокат и забрал его себе. Возбуждено уголовное дело.
Фото: Номер один
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