В Улан-Удэ подросток угнал дорогой самокат у 48-летнего мужчины

У 48-летнего жителя Улан-Удэ подросток угнал самокат, стоимостью 7 тысяч рублей. Мужчина оставил его в подъезде многоквартирного дома, но обнаружив пропажу обратился в полицию.

Оперативники провели расследование и установили личность подозреваемого.

- Им оказался 16-летний подросток, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Юноша вместе с тремя друзьями зашёл в гости в один из многоквартирных домов, в подъезде заметил самокат и забрал его себе. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один