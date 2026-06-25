Общество 25.06.2026 в 16:12

В Улан-Удэ подросток угнал дорогой самокат у 48-летнего мужчины

Бесхозное транспортное средство он увидел в подъезде
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ подросток угнал дорогой самокат у 48-летнего мужчины

У 48-летнего жителя Улан-Удэ подросток угнал самокат, стоимостью 7 тысяч рублей. Мужчина оставил его в подъезде многоквартирного дома, но обнаружив пропажу обратился в полицию.

Оперативники провели расследование и установили личность подозреваемого.

- Им оказался 16-летний подросток, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Юноша вместе с тремя друзьями зашёл в гости в один из многоквартирных домов, в подъезде заметил самокат и забрал его себе. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

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