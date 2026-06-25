В Бурятии «черный лесоруб» загубил лиственницу в нацпарке

В Бурятии 72-летний мужчина предстал перед судом за незаконную рубку деревьев на территории Тункинского национального парка.

В марте 2026 года «черный лесоруб» спилил бензопилой 3,36 куб. м. лиственницы. Затем он вывез древесину на грузовом автомобиле «Тойота Таунайс» и продал неустановленным лицам.

Рубка на особо охраняемых природных территориях влечет пятикратное увеличение такс, поэтому ущерб лесному фонду оценили в 126,4 тыс. рублей.

«Осужденному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Бензопила и автомобиль конфискованы в доход государства. Ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», - рассказали в прокуратуре республики.