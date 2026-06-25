Общество 25.06.2026 в 15:51

В Бурятии «черный лесоруб» загубил лиственницу в нацпарке

После он продал древесину неустановленным лицам
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии «черный лесоруб» загубил лиственницу в нацпарке
Фото: прокуратура Бурятии

В Бурятии 72-летний мужчина предстал перед судом за незаконную рубку деревьев на территории Тункинского национального парка.

В марте 2026 года «черный лесоруб» спилил бензопилой 3,36 куб. м. лиственницы. Затем он вывез древесину на грузовом автомобиле «Тойота Таунайс» и продал неустановленным лицам.

Рубка на особо охраняемых природных территориях влечет пятикратное увеличение такс, поэтому ущерб лесному фонду оценили в 126,4 тыс. рублей.

«Осужденному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Бензопила и автомобиль конфискованы в доход государства. Ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», - рассказали в прокуратуре республики.

Теги
незаконная рубка нацпарк суд

Все новости

В Улан-Удэ бизнесмены самовольно захватили землю
25.06.2026 в 17:50
В Бурятии заключили под домашний арест водителя, сбившую женщину в Каменске
25.06.2026 в 17:43
Подруга оформила на жительницу Бурятии 10 микрозаймов
25.06.2026 в 17:36
В Забайкалье усиливается дефицит бензина и растут цены
25.06.2026 в 17:28
Жителя Бурятии наказали за конскую взятку
25.06.2026 в 16:35
В Улан-Удэ подросток угнал дорогой самокат у 48-летнего мужчины
25.06.2026 в 16:12
В Бурятии утвердили список опасных зеленых «чужаков»
25.06.2026 в 16:07
В Бурятии «черный лесоруб» загубил лиственницу в нацпарке
25.06.2026 в 15:51
Новосибирцы ищут пропавшего попугая-неразлучника
25.06.2026 в 15:39
В Бурятии на Гусином озере женщину с ребенком унесло на надувном матрасе
25.06.2026 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
В Улан-Удэ бизнесмены самовольно захватили землю
Занятые участки использовались в коммерческих целях
25.06.2026 в 17:50
В Бурятии заключили под домашний арест водителя, сбившую женщину в Каменске
Виновница ДТП пыталась удрать
25.06.2026 в 17:43
Подруга оформила на жительницу Бурятии 10 микрозаймов
Их общая сумма составила 136 тысяч рублей
25.06.2026 в 17:36
В Забайкалье усиливается дефицит бензина и растут цены
В регионе заговорили о сговоре продавцов топлива
25.06.2026 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru