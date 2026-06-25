Общество 25.06.2026 в 16:07

В Бурятии утвердили список опасных зеленых «чужаков»

Специалисты выделили 10 видов инвазивных растений
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Текст: Карина Перова
В Бурятии утвердили список опасных зеленых «чужаков»
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии усилили борьбу с опасными инвазивными растениями. Это «чужаки», которые активно вытесняют местную флору. Перечень инвазивных видов официально утвержден постановлением правительства региона от 19 июня.

В «черный список» попали 10 агрессивных растений: золотарник гигантский, люпин многолистный, пастернак посевной, элодея канадская, эхиноцистис лопастный (дикий огурец), ячмень гривастый, конопля посевная, бодяк полевой, зубчатка обыкновенная и клен ясенелистный.

«Инвазивными считаются растения, оказавшиеся вне своего естественного ареала. Благодаря своей жизнеспособности они захватывают новые территории, разрушают естественные экосистемы и могут наносить вред здоровью людей и сельскому хозяйству», - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Специалисты добавили, что обязанность по выявлению и уничтожению этих растений лежит на собственниках, арендаторах и пользователях земельных участков. За бездействие в борьбе с инвазивной растительностью «светят» штрафы:

  • для граждан (дачников, владельцев участков): от 20 до 50 тысяч рублей;

  • для должностных лиц: от 50 до 100 тысяч рублей;

  • для юридических лиц: от 400 до 700 тысяч рублей.

«Наказание налагается не за сам факт произрастания растения, а за отсутствие мер по борьбе с ним. Если владелец не обследует территорию, не удаляет сорняки и позволяет им распространяться на соседние земли – это является прямым нарушением закона», - заключили в надзорном ведомстве.

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инвазивные растения

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