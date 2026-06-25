Подруга оформила на жительницу Бурятии 10 микрозаймов

В Селенгинском районе Бурятии задержали местную жительницу, которая, пользуясь доверием, оформила на свою подругу десяток микрозаймов и потратила все деньги на себя любимую. 38-летняя обманутая женщина обратилась в полицию.

- Она обнаружила, что на её имя оформлены кредиты на общую сумму 136 тысяч рублей, хотя никаких займов она не брала. В ходе расследования выяснилось, что к махинациям причастна её давняя знакомая. Желая помочь, потерпевшая передала своей 43-летней подруге банковскую карту и данные для входа в личный кабинет, - рассказали в полиции республики.

Женщина воспользовалась оказанным доверием, как говорится, по полной программе. В течение трёх месяцев, она оформила на имя подруги 10 микрозаймов и потратила полученные деньги на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один



