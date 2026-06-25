Происшествия 25.06.2026 в 16:35

Жителя Бурятии наказали за конскую взятку

Сельчанин пытался откупиться от гаишников мясом и живой лошадью
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии наказали за конскую взятку
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд опубликовал приговор в отношении 39-летнего мужчины, который пытался откупиться от сотрудников ГАИ мясом и живой лошадью. Напомним, происшествие случилось на 9-м километре трассы Могойто – Аргада в Курумканском районе. Там инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado для проверки документов. В салоне помимо водителя находились двое пьяных пассажиров.

Компания направлялась в гости в одно из сёл. Так как один из мужчин не был пристегнут ремнем безопасности, полицейские пригласили водителя в патрульную машину для составления административного протокола.

В этот момент один из пассажиров вышел из внедорожника, пересел на водительское место, завел двигатель и поехал. Но смог преодолеть только три метра – иномарку остановили автоинспекторы. Когда правоохранители начали составлять на сельчанина административный протокол за пьяное вождение, он настойчиво стал предлагать полицейским взятки в виде коня и стегна мяса.

«Инспекторы ДПС, предупредив местного жителя, что его действия квалифицируются как преступные, сообщили о случившемся в дежурную часть. Данный факт был задокументирован, материалы направлены в следственные органы для принятия решения», - рассказывали ранее в МВД по Бурятии.

По итогам разбирательства на мужчину возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Примечательно, что сельчанин полицейским не соврал: лошадь у него действительно была. Правоохранители даже специально выезжали на заимку, где она содержалась, прихватив с собой эксперта - доцента кафедры разведения и кормления сельскохозяйственных животных с 25-летним стажем. Там они произвели замеры животного, оценив его вес в 330 до 360 кг, а стоимость – от 59 400 до 64 800 рублей. 

На суде фигурант признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств сельчанина наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей и предоставили 5-месячную рассрочку на его уплату. Также с него взыскали процессуальные издержки в размере 18 982 рублей.
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взятка гибдд

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