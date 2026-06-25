В Бурятии заключили под домашний арест водителя, сбившую женщину в Каменске

В Бурятии Кабанский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 52-летнего водителя, которая вечером 21 июня сбила шедшую по обочине 53-летнюю женщину.

Виновница ДТП села за руль в нетрезвом состоянии. Как ранее сообщали в ГАИ республики, пешеход получила серьезные травмы, ее госпитализировали в медучреждении в состоянии комы. Водитель пыталась скрыться с места происшествия, однако ее задержал очевидец.

«Следствие ходатайствовало о заключении женщины-водителя на время предварительного следствия под стражу. При отсутствии законных оснований для удовлетворения ходатайства суд принял решение об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста», - прокомментировали в пресс-службе Кабанского райсуда.