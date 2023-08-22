Общество 22.08.2023 в 10:42

Бурятский оперный театр первым пошел наперекор Сталину

Маэстро Владимир Рылов об опере Вано Мурадели: «Мы ставим эксперимент по реабилитации»
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Бурятский оперный театр первым пошел наперекор Сталину
В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета 84-й театральный сезон будет открыт 13 и 14 сентября с премьеры спектакля Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба». По словам маэстро, была проведена огромная работа над восстановлением материала некогда запрещенной оперы, сообщила пресс-служба БГАТОиБ.

«Вот сейчас мы работаем над новой постановкой. Это очередной эксперимент, почему я говорю очередной? Может быть,  кто-то был на рок-мюзикле «Бальжан Хатан»? Может, кто-то  был на классической оперетте «Мистер Икс»? Это все эксперименты, потому что оперный театр не для этого. Но, оказывается, и в оперном театре можно ставить рок-мюзикл, и в оперном театре можно ставить классическую оперетту.

А сейчас мы ставим эксперимент по реабилитации. В данном случае это уместное слово. По реабилитации одной из замечательных опер, созданных 75 лет назад, и по причинам, которые нам, может быть, никогда не будут известны, эта опера была запрещена. Она была репрессирована в постановлении об опере Мурадели «Великая Дружба». В 1948 году это постановление вынес Центральный комитет Всероссийской партии большевиков (ЦК ВКП (б). В постановлении было сказано, что это вредная музыка, она формалистическая, она антинародная и исполнять ее нельзя. Одним из пунктов этого постановления было требование уничтожить все материалы. Но мы знаем, что библиотекари — люди такие, они отрапортуют: «Да, мы все уничтожили!» Но один самый последний экземпляр, они где-нибудь да оставят. Вот пришлось провести работу по разыскиванию этих последних материалов, этих крох», - рассказывает маэстро.

Материал собирали, дописывали, восстановили. Премьера состоится, а, значит, музыкальный мир ждет важное историческое событие.

«Сам факт обретения этой материи, он подобен, я не знаю, розыску новгородских рукописей ХХI или ХХII веков, условно говоря. Или золота Шлимана, которое в Египте искали 150 лет назад. Это событие, которое определенным образом возвращает нам часть нашей истории. А что может быть важнее для нас, чем наша история? Это очень отличает наш народ - наш интерес к прошлому. И «Бальжан Хатан» поставили для того, чтобы напомнить о событиях, которые происходили здесь на территории Бурятии, на территории Монголии много веков назад, чтобы восстановить этих замечательных персонажей, очень разных, очень противоборствующих, но пытающихся сделать, каждый по-своему, полезное для своей земли. Вот точно так и в этой современной опере. Современной, ей 75 лет, как и мне», - отметил Владимир Рылов.

Музыкальное «золото» не просто найдено, оно будет показано широкой публике.

«Рассказывается о событиях первых лет советской власти. И там тоже любовь, и там тоже предательство, и там тоже стремление привнести в нашу жизнь что-то новое, избавиться от старого, от того, что мешает, что ненавистно. 75 лет назад эта опера была поставлена во всех оперных театрах Советского Союза. Мы сейчас чувствуем какую-то большую значимость этой работы. Но это все, казалось бы, формально и было бы формально, если бы эта музыка, эти события всерьез нас не согревали, всерьез не волновали, не колыхали наши души, сердца, сознания. Я очень надеюсь, что после нашего разговора, кому-то из вас захочется прийти 13 и 14 сентября к нам в театр и посмотреть, послушать эту замечательную оперу», - рассуждает музыкальный руководитель постановки.

Постановка создается при поддержке Министерства культуры Бурятии. Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». 12+

Фото: БГАТОиБ
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