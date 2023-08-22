«Тяжело бороться с человеческой глупостью, но приходится»

Депутаты Госдумы посетили Прибайкальский и Баргузинский районы Бурятии в понедельник, 21 августа. Главной целью поездки стало обсуждение поправок в закон о Байкале с местным населением. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале рассказал, как прошла поездка в районы, сообщила его пресс-служба.«Продолжаем работу с группой депутатов Госдумы по вопросу совершенствования байкальского законодательства. Хочу напомнить, что Байкал - это единственный природный объект, для которого разработан отдельный закон, и это правильно. Байкал нужно и важно сохранять, но мы должны понимать, что на его берегах живут люди. Они там жили всегда, поколениями.Мы хотим, чтобы люди жили на Байкале хорошо. И для этого к нам приехали депутаты Государственной думы РФ во главе с председателем Комитета по природопользованию Дмитрием Кобылкиным. Вместе с ним приехали представители общественных организаций и науки. Вчера мы посетили Прибайкальский и Баргузинский районы.Посмотрели села, где нужны противопожарные разрывы, их у нас 30. Это села, которые постоянно находятся под угрозой пожаров как из леса, так и в лес. Такое уже было в 2017 году в селе Черемушки Прибайкальского района.По поручению президента РФ нам нужно построить 21 очистное сооружение в Бурятии, из них в ЦЭЗ в Усть-Баргузине, Янчукане, Кичере, Сухой.Все строительство запланировано в границах населенных пунктов. А все границы населенных пунктов уже поставлены на кадастровый учет и расширение их не планируется. Но к очистным надо протянуть линию электропередач, дорогу, проложить трубопроводы и для этого надо срубить деревья. Что сейчас нельзя делать, поэтому все стоит.Мы хотим создать на Байкале цивилизованный туризм, для этого и была создана особая экономическая зона. Увеличивать площадь ОЭЗ и создавать новые, не планируется. Но чтобы там построить хотя бы одну гостиницу, нужно провести коммуникации, электричество, сделать подъездные пути, для этого нужно расчистить небольшие участки в границах ОЭЗ.Очень много критики от населения мы получаем из-за плохих дорог. Но вопрос не только в их состоянии. Более критическая проблема — это наличие пяти аварийных мостов у нас в Кабанском районе на дороге Улан-Удэ - Иркутск (например, мост через Большую Речку). Эти мосты на единственной дороге на направлении Москва Владивосток. В любой момент какой-то из этих мостов может обрушиться, и все сообщение будет надолго остановлено. Размыв на БАМе за неделю ликвидируют. Разрушенный мост так быстро не сделаешь. На реконструкцию мостов выделены средства, имеются контракты, но работать невозможно, потому что требуется рубка деревьев на подходах к мосту. Видимо ждем такой же аварии, как на БАМе. На дороге Улан-Удэ - Баргузин, так же встали работы, потому что для спрямления опасных поворотов и расширения дороги нужна рубка деревьев.У 27 сел в Центральной экологической зоне годами не решаются проблемы с кладбищами - невозможно их оформить юридически, т.к большая их часть находится в лесном фонде, который нельзя переводить в земли других категорий. Особо хочу подчеркнуть, что в поправках в закон предусмотрено лесовосстановление, за 1 убранное дерево будут высажено 5. Ущерба лесу не будет, более того будет прирост.Так же в населенных пунктах возможно будет построить водопровод, дороги к домам и участкам. Сейчас в Гремячинске есть дома, к которым только пешком можно подойти, подъездов нет. В Горячинске проблема со строительством водопровода. Везде нужны рубки деревьев, подчеркиваю в границах населенных пунктов. Еще и с компенсационными лесопосадками.Я благодарен депутатам, поддерживающим законопроект. И не понимаю депутатов и общественников, выступающих «против». Вы против чего или кого?! Столько демагогии и громких слов ни о чем. Нам надо скорее принимать закон и приступать к реальным действиям по улучшению ситуации.Тяжело бороться с человеческой глупостью, но приходится. Главное, что адекватных и грамотных людей больше. Справимся».Фото: egov-buryatia.ru