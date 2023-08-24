Общество 24.08.2023 в 16:25

В Улан-Удэ откроется выставка Виктора Бута

Зрители смогут увидеть 40 работ россиянина, которые он создавал в американской тюрьме

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В Улан-Удэ откроется выставка Виктора Бута
В Улан-Удэ в центре «Залуу» откроется уникальная выставка российского предпринимателя Виктора Бута.  «Берег мой тонкой линией» – символичное название арт-проекта, состоящего из более чем 40 художественных работ,  написанных в годы заключения в американской тюрьме. Также в экспозиции представлены личные вещи Виктора Бута, сохранившиеся за 15 лет заключения.

В рамках открытия выставки часть личных вещей, рисунков, а также книга Александра Гасюка «Виктор Бут. Подлинная история «оружейного барона» с автографом главного героя будет передана Национальной библиотеке Бурятии, сообщили в минкультуры республики.

Судьба Виктора Бута – личное противостояние сокрушительной системе американского «правосудия», борьба за свободу и возвращение, а также - испытания, выпавшие на долю его семьи. Показательное и «назидательное» для россиян «дело Бута» было инспирировано спецслужбами США для демонстрации своего абсолютного превосходства и влияния в мире. Но Виктор Бут выстоял, не изменил себе и своим убеждениям, любви к семье и родному Отечеству, с которым был разлучен на долгие пятнадцать лет. Тюремная камера площадью немногим более двух квадратных метров стала одновременно кельей, библиотекой и художественной мастерской для несломленного духовно Виктора Бута.

Виктор Бут открывает в себе творческое измерение, над которым не властны ограничения физической свободы. Он учится рисунку по отечественным книгам, альбомам, старательно копирует фотографии газетных публикаций. Вдохновляющими темами для творчества становятся лица близких и незнакомых людей, кумиры отечественного кино, армейская техника и авиация, мир животных, архитектура, а в более поздние периоды творчества – абстракция и пейзаж.

Виктор Бут создал десятки картин и рисунков. Тонкие и легкие линии его карандаша осваивали законы перспективы, формировали объем и форму, поднимали в воздух многотонные крылатые машины, создавали образы дорогих сердцу людей, оставшихся на недостижимо далеком берегу. В настоящее время Виктор Бут является членом Союза художников России.

Выставка откроется 25 августа в 17:30 в центре современного искусства «Залуу» и будет работать до 3 сентября. Возрастное ограничение 12+

Фото: minkultrb.ru
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