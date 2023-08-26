Общество 26.08.2023 в 14:57

В Бурятии приведут в порядок дорогу к Наушкам на границе с Монголией

Регион совместно с РЖД прорабатывает возможность капитального ремонта дороги

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В Бурятии приведут в порядок дорогу к Наушкам на границе с Монголией
Из 150 млн руб дополнительного финансирования, выделенного Бурятии на ремонт дорог, 8 млн руб будет направлено в Кяхтинский район. Об это заявил глава республики Алексей Цыденов во время поездки по району.

«В плохом состоянии дорога на Наушки - это региональная дорога. Там ходят тяжеловесные машины, задействованные на строительстве железнодорожной станции, и они привели дорогу в негодность. Сейчас приняты меры для того, чтобы самые острые участки привести в соответствие нормам уже в ближайшие дни, но в целом, дорога требует капитального ремонта. Совместно с Российскими железными дорогами прорабатываем вопрос капитального ремонта этой дороги.

По местным дорогам также есть вопросы. Мы сейчас выделяем на районы дополнительное финансирование с учётом больших осадков на ремонт дорог, на поддержание именно местных дорог. В Кяхтинский район направим 8 млн руб», - цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.

Алексей Цыденов работал в Кяхтинском районе 25 августа. В рамках рабочей поездки он посетил строящиеся объекты и оценил ход строительных работ, посмотрел соцобъекты, требующие обновления, и встретился с жителями села Хоронхой, предпринимателями района и жителями района в Кяхте.

«Широкий круг вопросов удалось услышать, и некоторые на месте обсудить. Все правительство здесь присутствовало. Всегда по итогу рабочей поездки составляется протокол, его отрабатываем, а когда возвращаемся с новой рабочей поездкой - отчитываемся перед людьми, что сделано. И землякам, и мне такой формат работы удобен. Проблему лучше знаешь, когда видишь ее на местах», - отметил Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
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