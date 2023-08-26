Общество 26.08.2023 в 16:26
В Бурятии усилили контроль импортной рыбы из Японии
Страна восходящего солнца начала сброс в Тихий океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»
Текст: Номер один
В Бурятии региональное управление Роспотребнадзора с июля усилило контроль за продукцией рыбного промысла, произведенной в Японии и выловленной в Тихоокеанском регионе. Это связано с информацией о намерении Японии начать сброс в Тихий океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на пережившей аварию японской АЭС «Фукусима-1».
«На сегодняшний день в рамках проводимых контрольных (надзорных) мероприятий обследовано 571 предприятие торговли и общественного питания, оборот вышеуказанной продукции в Бурятии не выявлен», - отметили в Роспотребнадзоре.
Впрочем, сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1» в рамках, обозначенных японской стороной, не представляет собой какой-либо радиационной опасности для жителей. Такое мнение ТАСС высказал заведующий лабораторией реконструкции доз облучения населения отдела радиационной безопасности населения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России Сергей Шинкарев.
«Согласно полученным японской стороной оценкам, доза облучения репрезентативного жителя не превышает 0,03 мкЗв в год от планируемых сбросов обработанной воды с АЭС "Фукусима-1". Если эти оценки подтвердятся на практике, то это означает, что за 30 лет сброса воды с АЭС «Фукусима-1» доза облучения репрезентативного жителя (~1 мкЗв) будет меньше той, что любой человек получит за один день от природного радиационного фона. Иными словами, планируемый сброс воды в рамках, обозначенных японской стороной, не представляет собой какой-либо радиационной опасности для жителей», - сказал он.
Как пояснил Шинкарев, репрезентативным назван наиболее облучаемый житель, проживающий в окрестностях «Фукусимы-1», то есть наиболее облучаемый житель Японии. «Чем дальше находятся люди от места сброса, тем меньше возможная доза. Для жителей России, естественно, она многократно меньше. Опять же, если вообще имеет смысл говорить о дозе облучения от сброса воды, которая за 30 лет сброса будет меньше, чем за одни сутки от естественного радиационного фона», - добавил он.
В четверг Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.
Кроме того, сброс воды, использованной для охлаждения АЭС «Фукусима-1», опасений не вызывает, так как в настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется. Об этом сообщило Росрыболовство.
«Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется», - говорится в сообщении.
При этом Росрыболовство поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценить состояние водных ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила пресс-служба ВНИРО. Уточняется, что экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками.
И еще один важный момент. Российский импорт рыбопродукции из Японии незначителен - в 2021 году он составил почти 1 409 тонн - около 0,25% от общего российского импорта рыбы и морепродуктов. В Бурятии на прилавках магазинов японские рыбные консервы не появляются уже давно.
В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой. После этого Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония. Япония критикует запрет импорта.
Короче говоря, рядовым покупателям рыбы в Бурятии пока волноваться вроде бы и не стоит.
Фото: unsplash.com
«На сегодняшний день в рамках проводимых контрольных (надзорных) мероприятий обследовано 571 предприятие торговли и общественного питания, оборот вышеуказанной продукции в Бурятии не выявлен», - отметили в Роспотребнадзоре.
Впрочем, сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1» в рамках, обозначенных японской стороной, не представляет собой какой-либо радиационной опасности для жителей. Такое мнение ТАСС высказал заведующий лабораторией реконструкции доз облучения населения отдела радиационной безопасности населения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России Сергей Шинкарев.
«Согласно полученным японской стороной оценкам, доза облучения репрезентативного жителя не превышает 0,03 мкЗв в год от планируемых сбросов обработанной воды с АЭС "Фукусима-1". Если эти оценки подтвердятся на практике, то это означает, что за 30 лет сброса воды с АЭС «Фукусима-1» доза облучения репрезентативного жителя (~1 мкЗв) будет меньше той, что любой человек получит за один день от природного радиационного фона. Иными словами, планируемый сброс воды в рамках, обозначенных японской стороной, не представляет собой какой-либо радиационной опасности для жителей», - сказал он.
Как пояснил Шинкарев, репрезентативным назван наиболее облучаемый житель, проживающий в окрестностях «Фукусимы-1», то есть наиболее облучаемый житель Японии. «Чем дальше находятся люди от места сброса, тем меньше возможная доза. Для жителей России, естественно, она многократно меньше. Опять же, если вообще имеет смысл говорить о дозе облучения от сброса воды, которая за 30 лет сброса будет меньше, чем за одни сутки от естественного радиационного фона», - добавил он.
В четверг Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.
Кроме того, сброс воды, использованной для охлаждения АЭС «Фукусима-1», опасений не вызывает, так как в настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется. Об этом сообщило Росрыболовство.
«Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется», - говорится в сообщении.
При этом Росрыболовство поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценить состояние водных ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила пресс-служба ВНИРО. Уточняется, что экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками.
И еще один важный момент. Российский импорт рыбопродукции из Японии незначителен - в 2021 году он составил почти 1 409 тонн - около 0,25% от общего российского импорта рыбы и морепродуктов. В Бурятии на прилавках магазинов японские рыбные консервы не появляются уже давно.
В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой. После этого Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония. Япония критикует запрет импорта.
Короче говоря, рядовым покупателям рыбы в Бурятии пока волноваться вроде бы и не стоит.
Фото: unsplash.com