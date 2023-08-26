Общество 26.08.2023 в 22:26

Россия и Монголия могут увеличить количество рейсов между странами

Снимается ограничение на количество авиакомпаний, которым можно летать через границу
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Текст: Номер один
Россия и Монголия могут увеличить количество рейсов между странами
Россия и Монголия могут увеличить количество полетов между странами, следует из протокола консультаций между авиавластями двух стран, размещенного на сайте Росавиации, сообщает ТАСС.

Как следует из документа, Россия и Монголия снимают ограничение на количество авиакомпаний, которым можно летать между странами, снимают ограничение на грузовые перевозки и устанавливают частоту полетов в 7 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Так, авиакомпании России смогут летать в Улан-Батор, Чойбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские - в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.

Фото: hunnuair.com
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