Общество 26.08.2023 в 22:26
Россия и Монголия могут увеличить количество рейсов между странами
Снимается ограничение на количество авиакомпаний, которым можно летать через границу
Текст: Номер один
Россия и Монголия могут увеличить количество полетов между странами, следует из протокола консультаций между авиавластями двух стран, размещенного на сайте Росавиации, сообщает ТАСС.
Как следует из документа, Россия и Монголия снимают ограничение на количество авиакомпаний, которым можно летать между странами, снимают ограничение на грузовые перевозки и устанавливают частоту полетов в 7 рейсов в неделю на каждом маршруте.
Так, авиакомпании России смогут летать в Улан-Батор, Чойбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские - в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.
Фото: hunnuair.com
Как следует из документа, Россия и Монголия снимают ограничение на количество авиакомпаний, которым можно летать между странами, снимают ограничение на грузовые перевозки и устанавливают частоту полетов в 7 рейсов в неделю на каждом маршруте.
Так, авиакомпании России смогут летать в Улан-Батор, Чойбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские - в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.
Фото: hunnuair.com