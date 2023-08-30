Общество 30.08.2023 в 15:37

Матч закончился – ее не стало

Главный администратор фан-клуба ХК «Сибирь» умерла в прощальный матч клуба в Новосибирске
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Текст: Номер один
Матч закончился – ее не стало
Болельщиков ХК «Сибирь» в Новосибирске ошарашила новость о смерти Екатерины Хлаповой. Яркая, жизнерадостная красавица была главным администратором клуба болельщиков. Близкие говорят, что девушки не стало накануне, 29 августа. В роковой вечер, когда Екатерина умерла, ХК «Сибирь» провел прощальный матч в старом Ледовом дворце спорта (ЛДС) . Многие увидели в трагичном совпадении знак.

Долго болела, теряла сознание

На днях Екатерина отметила 30-летие. По словам близких, у девушки было много планов на жизнь. Для всех весть о ее смерти стала неожиданной.

– Мы пока еще не можем осознать факт, что потеряли Катю… Она много лет вела борьбу за свое здоровье, перенесла много операций, постепенно теряла зрение... К сожалению, этот бой был неравный, – рассказала КП-Новосибирск знакомая Екатерины Алёна.

По словам коллеги Екатерины, девушка гостила у родителей в Казахстане.

– Катя поехала в гости к родителям, пошла на прогулку, и ей стало плохо. Случился приступ. Ей вызвали скорую, и экстренно госпитализировали. Операция прошла успешно. Но через 2 часа Кати не стало… Что именно оперировали, не могу сказать, так как не уточнял, – сообщил КП-Новосибирск коллега Екатерины Денис.

Подруга девушки рассказала, что у нее могла разорваться аневризма. Это вызвало обширное кровотечение и фатальные последствия.

Ушла в знаковый день

Екатерина занималась развитием клуба болельщиков ХК «Сибирь» в соцсетях. Была главным администратором официальной группы во «ВКонтакте». По словам близких, девушка всю себя посвящала работе.

– Она жила этой группой, нашей командой ХК Сибирь. Замечательный человек, талантливая, Её рисунки – это искусство, – делятся знакомые девушки.

По их словам, Кати не стало в знаковый день. Вечером 29 августа ХК «Сибирь» провел прощальный матч в старом ЛДС.

– Не могу поверить. Ушла от нас в такой исторический день… прощание с ЛДС, и ушла Катя…, - пишут в соцсетях клуба подписчики.

По словам близких, сердце Кати остановилось в 20:50 по новосибирскому времени. Как раз тогда, когда закончился прощальный матч в старом ЛДС. На него собрались 5 тысяч болельщиков.

ХК «Сибирь» начнет новой этап карьеры в новой арене на Немировича-Данченко. Но пройдет он без главной и преданной болельщицы.

Известно, что похоронят Екатерину на родине, в Казахстане. Дата и время церемонии прощания станут известны позже.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Екатерины.

Фото: соцсети.
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клуб болельщица смерть

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