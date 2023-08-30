В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №32

- У нас уже вошло в такую добрую традицию - открывать очередную школу. Хотел бы сказать, что мы строим школы, строим детские сады - эту возможность даёт нам президент Владимир Владимирович Путин. Нашей республике помогают, поддерживают, выделяют финансирование. С учётом этого корпуса всего у нас уже 40 школ, которые мы построили, 44 детских сада. Хочу поздравить вас, пожелать всего самого хорошего. Пусть здесь всегда будет весело, интересно, полезно, и чтобы вы отсюда вышли в жизнь настоящими достойными людьми, чтобы у вас всё было отлично! – поздравил учащихся Алексей Цыденов.





- Приятно находиться здесь, на открытии школы №32, потому что я сам здесь учился - помню всех своих одноклассников и учителей, помню свое место за партой. У меня здесь прошли самые лучшие школьные годы. И я хочу, чтобы у вас тоже были замечательные, интересные, насыщенные и полные энергии годы. Когда я учился здесь, школа уже была переуплотнена, а за это время результаты учеников, работа учителей - сделали школу настолько популярной, что здесь все хотят учиться. Обращаюсь к Алексею Самбуевичу, спасибо большое! С вашей помощью, я считаю, долг выпускника выполнен. Школа есть! Благодарю всех тех, кто причастен к строительству школы - это неравнодушные жители, это педагогический состав, ученики и их родители, строители - все те, кто вложил сюда частичку своей души. С праздником! – поздравил собравшихся с открытием здания Игорь Шутенков.





Сегодня в преддверии нового учебного года в Улан-Удэ торжественно открыли новый корпус для старшеклассников школы №32 по улице Жердева. В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, министр образования и науки РБ Валерий Поздняков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие официальные лица.Новый корпус построен благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», он разгрузит основное здание школы. Здесь будут учиться 250 детей – это ученики 10-11 профильных классов.Трехэтажное здание оснащено современным учебным оборудованием, здесь размещены учебные кабинеты, медицинский блок, спортивный, актовый залы, есть мастерская кройки и шитья, кабинеты домоводства, библиотека, обеденный зал с пищеблоком и многое другое. К новой школе построена подъездная дорога с тротуарами, обустроены парковочные места.Фото: мэрия Улан-Удэ