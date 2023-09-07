Общество 07.09.2023 в 09:00

Условия продления испытательного срока для работника

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Текст: Номер один
Условия продления испытательного срока для работника
Номер один

Вопрос: «Может ли работодатель продлить испытательный срок на время отсутствия сотрудника по болезни?» 

Елена Олеговна Л.

Да, период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе, не засчитываются в испытательный срок. В таком случае работодатель может продлить его на кол ичество дней отсутствия работника. Увеличить период испытательного срока по своей инициативе работодатель не может.

Напомним, срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

Важно знать, что в период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

 

 

 

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