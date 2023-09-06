Ремесленники из Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Семья Рабдановых из Кяхты примет участие в конкурсе «Это у нас семейное». Он реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей». Анонсировал старт конкурса 1 сентября глава государства Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе правительсва Бурятии, накануне началась регистрация участников на сайте этосемейное.рф.У интернациональной семьи Баира Рабданова и Людмилы Петровой общее дело — они изготавливают сувенирную продукцию из дерева: домашнюю утварь, художественные тарелки, туески, шкатулки, куклы в национальном бурятском стиле. Баир Уланович с сыном Бэликто вырезают, а Людмила Леонидовна разрисовывает. Кукла из кедра — эксклюзивная модель. Подобных никто больше не делает, говорит Баир Уланович:- Куклы получаются яркими, красочными, рисуем костюмы с бурятским мотивом. Стараемся передать всю красоту Бурятии через этих кукол. Делаем маленькие куклы и большие. Детсад как-то нам делал заказ на изготовление семьи: дедушка, бабушка, папа, мама, старшие брат и сестра, средние брат и сестра, и малыши — брат и сестра. Получалась традиционная большая бурятская семья.У самих Баира и Людмилы большая семья: три ребенка, шесть внуков. Бабушка Баира привила любовь к рисованию, отец — к работе с деревом, столярничал глава семьи с детства. Баир и его жена Людмила окончили Кяхтинское училище искусств. Построили дом, разбили сад. Сын Бэликто потом с удовольствием подключился к семейному делу — по окончанию Иволгинского колледжа традиционных искусств народов Забайкалья получил специальность художника-резчика. Внучка Виктория решила тоже получить академическое образование в Кяхтинской школе искусств. Так три поколения Рабдановых занимаются любимым делом и славят традиции народного ремесленничества.- Идея заняться изготовлением сувенирной продукции родилась в 2006 году, перед приездом китайской делегации. Представитель администрации города пригласил меня и предложил изготовить сувенирку для иностранных гостей. Оказалось, что в магазинах города имелась только китайская продукция, изделий местных мастеров не найти, хотя казалось бы Кяхтинское училище выпускает замечательных мастеров, а город является не только воротами в республику, но и в страну. Тогда я решил заняться этим делом — была востребованность и это мне было по душе, - говорит Баир Рабданов.Семья Рабдановых вот уже 15 лет создаёт свою историю, которая рассказывает о красоте Бурятии, её крепких традициях, интернациональных узах, любви к родному краю. Общее дело сплотило несколько поколений семьи. В этом году при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» семья ремесленников Рабдановых примет участие в Восточном экономическом форуме.- Нам бы очень хотелось, когда я говорю «нам», то имею в виду своих коллег в администрации президента и правительстве, чтобы в нем (конкурсе «Это у нас семейное» - прим. авт.) принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство, - сказал Владимир Путин.Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи. Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии Российского общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие».Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал президент России. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.Фото: Зорикто Дагбаева («Восток-Телеинформ») и из личного архива семьи Рабдановых.