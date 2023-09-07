Общество 07.09.2023 в 09:21

В Улан-Удэ вручили премии имени Исая Калашникова

Лауреатами стали Болот Ширибазаров и Сергей Доржиев
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ вручили премии имени Исая Калашникова
В арт-пространстве «Руины» состоялась церемония вручения литературной премии имени народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова. В этом году лауреатами литературной премии им. И.К. Калашникова и обладателями сертификатов на сумму 50 тысяч рублей стали Болот Ширибазаров за роман «Драгоценный» в номинации «Проза на русском языке» и Сергей Доржиев за сборник повестей и рассказов «Сарюухан сагаан сахюусамни» («Мой ангел в белой накидке») в номинации «Проза на бурятском языке».

Премия учреждена администрацией Улан-Удэ в 1998 году для содействия развитию литературы и поддержки писателей. Она присуждается авторам, создающим произведения на русском и бурятском языках, и является единственной в республике премией за художественные произведения в жанре «Проза», напомнили в мэрии столицы Бурятии.

- Эта премия - дань уважения нашим замечательным, творческим людям, которые создают красоту родного края, которые пишут о замечательном городе Улан-Удэ, о красивой Бурятии. Наш конкурс показывает, насколько талантливые люди живут в нашем городе и республике. Дорогие наши авторы, пишите, творите, делайте все, чтобы духовный мир нашего народа всегда был на высоте, - отметила заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.

- Я считаю, что эта премия – главная литературная премия в Бурятии, и для меня было очень важно ее завоевать. Я это сделал, иду дальше, обещаю нести флаг современной литературы Бурятии, в том числе и во благо развития премии, - сказал Болот Ширибазаров.

После церемонии для гостей выступил заслуженный артист Бурятии Солбон Субботин, актер и режиссер Молодежного художественного театра  Улан-Удэ Аюр Доржиев и солисты Центра культуры и досуга  Улан-Удэ - заслуженный артист  Бурятии Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников и вокально-эстрадная группа «Лаккитон».

С 1998 года лауреатами премии стали 24 автора.

Фото: ulan-ude-info.ru
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