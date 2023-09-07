В Улан-Удэ вручили премии имени Исая Калашникова

В арт-пространстве «Руины» состоялась церемония вручения литературной премии имени народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова. В этом году лауреатами литературной премии им. И.К. Калашникова и обладателями сертификатов на сумму 50 тысяч рублей стали Болот Ширибазаров за роман «Драгоценный» в номинации «Проза на русском языке» и Сергей Доржиев за сборник повестей и рассказов «Сарюухан сагаан сахюусамни» («Мой ангел в белой накидке») в номинации «Проза на бурятском языке».Премия учреждена администрацией Улан-Удэ в 1998 году для содействия развитию литературы и поддержки писателей. Она присуждается авторам, создающим произведения на русском и бурятском языках, и является единственной в республике премией за художественные произведения в жанре «Проза», напомнили в мэрии столицы Бурятии.- Эта премия - дань уважения нашим замечательным, творческим людям, которые создают красоту родного края, которые пишут о замечательном городе Улан-Удэ, о красивой Бурятии. Наш конкурс показывает, насколько талантливые люди живут в нашем городе и республике. Дорогие наши авторы, пишите, творите, делайте все, чтобы духовный мир нашего народа всегда был на высоте, - отметила заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.- Я считаю, что эта премия – главная литературная премия в Бурятии, и для меня было очень важно ее завоевать. Я это сделал, иду дальше, обещаю нести флаг современной литературы Бурятии, в том числе и во благо развития премии, - сказал Болот Ширибазаров.После церемонии для гостей выступил заслуженный артист Бурятии Солбон Субботин, актер и режиссер Молодежного художественного театра Улан-Удэ Аюр Доржиев и солисты Центра культуры и досуга Улан-Удэ - заслуженный артист Бурятии Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников и вокально-эстрадная группа «Лаккитон».С 1998 года лауреатами премии стали 24 автора.Фото: ulan-ude-info.ru