Бурятия запасается луком из Казахстана

Специалисты Россельхознадзора в августе проконтролировали ввоз в Бурятию подкарантинной продукции из Казахстана – репчатого лука общим весом 136 тонн. По месту прибытия продукции должностные лица управления надзорного ведомства по Иркутской области и Бурятии провели отборы проб и контроль товаросопроводительных документов.По результатам лабораторной экспертизы Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов не обнаружено, на партии лука оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции по назначению, сообщили в пресс-службе управления.Всего с начала года в республику поступило 512 тонн овощей и фруктов из Казахстана.Фото: 38.fsvps.gov.ru