Общество 07.09.2023 в 11:13

В Улан-Удэ растет муниципальный автопарк

В городе уже 138 новых автобусов, закупаются еще 26 «ГАЗелей»
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ растет муниципальный автопарк
Четырнадацть автобусов большого класса «Волгабас» пополнили в Улан-Удэ муниципальный  автопарк. Цена контракта составила 162 млн руб, сообщили в правительстве Бурятии.

Новые автобусы направят по наиболее проблемным участкам маршрутной сети: в Левобережном, Загорском, Юго-Западном направлениях, в микрорайоны Дивизионный, Комушка, Радужный, Мясокомбинат, Забайкальский, Светлый и другие.

«Волгабас» вмещает 111 пассажиров и оборудован для маломобильных граждан. Автобусы оснащены шестью печками и большим кондиционером, есть USB-розетки.  

- В этом году у нас приобретается еще 78 автобусов. Из них 52 пойдут в районы республики и 26 в город. Обновление автопарка общественного транспорта, поставки к нам в республику автобусов продолжаются, - отметил глава Бурятии.

- Территория нашего города очень большая – 365 квадратных километров, где проживает почти полмиллиона жителей. Для ежедневного перемещения на такие большие расстояния нам крайне необходим большой автопарк. И наша цель – организовать в Улан-Удэ комфортные пассажирские перевозки – достигается. Напомню, в прошлом году автопарк «Городских маршрутов» пополнился на целых 124 автобуса – это 59 низкопольных «Волгабасов» и 65 средних ПАЗиков. Вместе с новыми, что мы получили сегодня, в городе 138 новых автобусов. Есть еще одна хорошая новость – в этом году мы закупаем 26 «ГАЗелей», их мы направим в труднодоступные отдаленные микрорайоны, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Хотелось бы отметить, что автобус – это только машина, техника. Нам нужны ответственные водители, которые будут бережно относиться и к транспорту, и заботливо перевозить наших горожан. Я ещё раз приглашаю на работу в МУП «Городские маршруты». Приходите, работать есть на чем, комфортные автобусы готовы выйти в рейс! Телефон отдела кадров: 46-77-35, - заметил градоначальник.

Фото: ulan-ude-info.ru
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