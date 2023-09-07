В Улан-Удэ растет муниципальный автопарк

Четырнадацть автобусов большого класса «Волгабас» пополнили в Улан-Удэ муниципальный автопарк. Цена контракта составила 162 млн руб, сообщили в правительстве Бурятии.Новые автобусы направят по наиболее проблемным участкам маршрутной сети: в Левобережном, Загорском, Юго-Западном направлениях, в микрорайоны Дивизионный, Комушка, Радужный, Мясокомбинат, Забайкальский, Светлый и другие.«Волгабас» вмещает 111 пассажиров и оборудован для маломобильных граждан. Автобусы оснащены шестью печками и большим кондиционером, есть USB-розетки.- В этом году у нас приобретается еще 78 автобусов. Из них 52 пойдут в районы республики и 26 в город. Обновление автопарка общественного транспорта, поставки к нам в республику автобусов продолжаются, - отметил глава Бурятии.- Территория нашего города очень большая – 365 квадратных километров, где проживает почти полмиллиона жителей. Для ежедневного перемещения на такие большие расстояния нам крайне необходим большой автопарк. И наша цель – организовать в Улан-Удэ комфортные пассажирские перевозки – достигается. Напомню, в прошлом году автопарк «Городских маршрутов» пополнился на целых 124 автобуса – это 59 низкопольных «Волгабасов» и 65 средних ПАЗиков. Вместе с новыми, что мы получили сегодня, в городе 138 новых автобусов. Есть еще одна хорошая новость – в этом году мы закупаем 26 «ГАЗелей», их мы направим в труднодоступные отдаленные микрорайоны, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Хотелось бы отметить, что автобус – это только машина, техника. Нам нужны ответственные водители, которые будут бережно относиться и к транспорту, и заботливо перевозить наших горожан. Я ещё раз приглашаю на работу в МУП «Городские маршруты». Приходите, работать есть на чем, комфортные автобусы готовы выйти в рейс! Телефон отдела кадров: 46-77-35, - заметил градоначальник.Фото: ulan-ude-info.ru