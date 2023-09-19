Вопрос: «В каком случае дети должны платить алименты родителям?»

Претендовать на алименты имеют право оба родителя. Однако лишь в том случае, если они нетрудоспособны. Помимо этого, родители должны достичь пенсионного возраста или же иметь инвалидность. Стоит отметить, что требовать алименты на свое содержание могут родители только с совершеннолетних и трудоспособных детей.

В каком случаях дети обязаны содержать родителей?

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.

Как платятся алименты родителям?

Закон устанавливает, что алименты на родителей взыскиваются ежемесячно в твердой денежной сумме, а не в процентах от дохода ребенка. В каждом регионе определен прожиточный минимум для пенсионеров. Обычно суды взыскивают алименты в размере от половины до целого прожиточного минимума.

В каком случае можно не платить алименты родителям?

От уплаты алиментов освобождены только те дети, чьи родители лишены родительских прав. Если ваш отец решит добиваться от вас алиментов, его поход в суд вы вряд ли сможете предотвратить. Но в суде ему не присудят алименты автоматически, только потому, что он ваш биологический родитель.