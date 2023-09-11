«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах Народного Хурала Бурятии

В Бурятии на выборах Народного Хурала республики партия «Единая Россия», по предварительным данным, набирает 60,89% голосов. КПРФ занимает второе место, заручившись поддержкой 17,03% избирателей, на третьем месте партия «Новые люди» с 8,43% голосов, сообщили в правительстве республики.ЛДПР –набирает 6,18% голосов, «Справедливая Россия – За правду» - 4,63%.Приняли участие в выборах 35,7% избирателей. Обработано более 90% бюллетеней. Таковы республиканского избиркома на 6:30 утра. Обработка протоколов продолжается.Фото: «Номер один»