Общество 11.09.2023 в 11:23
Бурятский оперный покажет «Великую дружбу» на сцене Большого театра
Гастроли Бурятского театра оперы и балета в Москве пройдут под знаком празднования 100-летия Бурятии
Текст: Номер один
Бурятский государственный академический театр оперы и балета покажет премьерный спектакль «Великая дружба» в Москве. Увидеть уникальное произведение можно будет 13 и14 декабря на Новой сцене Большого театра, сообщили в пресс-служба БГТОиБ.
В пресс-центре главного театра страны прошла процесс-конференция, посвящённая открытию фестиваля «Видеть музыку». В этом году в афише более 30 взрослых и детских спектаклей из разных уголков России и ближнего зарубежья. Также в программе награждение премией «Легенда», лаборатории, форумы, показы студенческих спектаклей.
«Фестиваль «Видеть музыку» задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте, не соревноваться друг с другом, а сотрудничать, не бороться за призы, а вместе решать общие для всех задачи. К счастью, так и получилось, и афиша VIII фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра, такого, каким он является в действительности, – с его победами и сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и открытиями», – говорит художественный руководитель фестиваля Георгий Исаакян.
Открыл фестиваль 9 сентября Донецкий театр оперы и балета, который представил две постановки - оперу «Князь Игорь» и балет «Война и мир». А завершится фестиваль выступлением труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета 13 и 14 декабря. По словам, Георгия Исаакяна это будет настоящий сюрприз.
«Мы покажем спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба». Для нас это очень сложный опыт. Мы готовимся на протяжении года, была проделана огромная работа. У нас 13 и 14 сентября состоится премьера в Улан-Удэ. Есть огромный интерес у профессионального сообщества. Надеюсь, что состоится прекрасный спектакль о любви и о дружбе народов»,- рассказал директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков.
По словам директора, также запланирован показ национального балета «Земля веры - Баргуджин Тукум» в Москве. Гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета пройдут под эгидой празднования 100-летия Бурятии при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.
Фестиваль «Видеть музыку» пройдёт в Москве в восьмой раз с сентября по декабрь 2023 года. Инициатор форума – Ассоциация музыкальных театров при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
Как сообщал «Номер один», во времена Сталина опера Вано Мурадели попала в немилость коммунистической партии. По поводу оперы было выпущено специальное постановление, в котором она подверглась разгромной критике.
Сейчас бурятские артисты (первыми в России) возвратили произведение людям. Как отметил художественный руководитель театра Владимир Рылов, в постановке занята почти вся труппа.
Возвращение «Великой дружбы» зрителям - большое событие в культурной жизни Бурятии и всей России».
Возрастное ограничение: 12+
Фото: БГАТОиБ
В пресс-центре главного театра страны прошла процесс-конференция, посвящённая открытию фестиваля «Видеть музыку». В этом году в афише более 30 взрослых и детских спектаклей из разных уголков России и ближнего зарубежья. Также в программе награждение премией «Легенда», лаборатории, форумы, показы студенческих спектаклей.
«Фестиваль «Видеть музыку» задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте, не соревноваться друг с другом, а сотрудничать, не бороться за призы, а вместе решать общие для всех задачи. К счастью, так и получилось, и афиша VIII фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра, такого, каким он является в действительности, – с его победами и сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и открытиями», – говорит художественный руководитель фестиваля Георгий Исаакян.
Открыл фестиваль 9 сентября Донецкий театр оперы и балета, который представил две постановки - оперу «Князь Игорь» и балет «Война и мир». А завершится фестиваль выступлением труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета 13 и 14 декабря. По словам, Георгия Исаакяна это будет настоящий сюрприз.
«Мы покажем спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба». Для нас это очень сложный опыт. Мы готовимся на протяжении года, была проделана огромная работа. У нас 13 и 14 сентября состоится премьера в Улан-Удэ. Есть огромный интерес у профессионального сообщества. Надеюсь, что состоится прекрасный спектакль о любви и о дружбе народов»,- рассказал директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков.
По словам директора, также запланирован показ национального балета «Земля веры - Баргуджин Тукум» в Москве. Гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета пройдут под эгидой празднования 100-летия Бурятии при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.
Фестиваль «Видеть музыку» пройдёт в Москве в восьмой раз с сентября по декабрь 2023 года. Инициатор форума – Ассоциация музыкальных театров при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
Как сообщал «Номер один», во времена Сталина опера Вано Мурадели попала в немилость коммунистической партии. По поводу оперы было выпущено специальное постановление, в котором она подверглась разгромной критике.
Сейчас бурятские артисты (первыми в России) возвратили произведение людям. Как отметил художественный руководитель театра Владимир Рылов, в постановке занята почти вся труппа.
Возвращение «Великой дружбы» зрителям - большое событие в культурной жизни Бурятии и всей России».
Возрастное ограничение: 12+
Фото: БГАТОиБ
Тегимузыка опера Большой театр