Общество 12.09.2023 в 12:06
«Или недопонимание, или лоббирование чьих-то интересов»
Юрий Трутнев оценил реакцию на законопроект о «вольном приносе»
Текст: Номер один
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев не понимает почему законопроект о старательской деятельности вызвал неоднозначную реакцию у ряда экспертов. «Или это недопонимание, или лоббирование чьих-то интересов», - заявил в он интервью «Российской газете».
«Суть закона о старательной деятельности, который разработан по поручению президента Российской Федерации, очень проста. Во-первых, закон позволяет практически ликвидировать нелегальные обороты ценных металлов. Сейчас можно получить большие реальные сроки за то, что человек где-то нашел самородок и оставил себе. Если кто-то в золотоносных регионах найдет самородок, он что, его выбросит в ручей? Нет, не выбросит. Сразу после этого и перед ним встанет вопрос: куда найденное девать. И он пойдет к нелегальному скупщику. Это не секрет, что в регионах такая система существует», - заметил он.
«Поскольку человек не обременен какими-то официальными обязательствами перед страной, то он становится преступником сразу, как только взял лоток в руки. На большинстве рек Забайкальского края и на других территориях, я сам видел, куча мелких шаек вдоль рек. Они занимаются незаконной добычей и продажей золота. В результате без налога производится ювелирная продукция. Государство теряет на каждом шагу, не говоря уже о том, что мы толкаем людей на правонарушения.
«Нужно добавить, что это происходит в достаточно глухих и отдаленных местностях, где проблемы с высокооплачиваемой работой как были, так и есть. По сути дела, мы людям, которые сидят рядом с золотоносным участком, не даем заработать даже на хлеб насущный. Они ведь не добудут сотни килограммов золота, тонну тем более. Они смогут добыть небольшое количество граммов, которое позволит им семью накормить, оплатить ребенку учебу. И, важно отметить, что делать они это смогут только на непромышленных территориях, которые неинтересны крупным компаниям. От этого разве государство что-то потеряет?», - задал вопрос полпред.
«Я уверен в том, что закон будет иметь положительный результат. Кроме того, что люди смогут немного заработать и сократится объем нелегальной добычи, принятие закона обяжет тех, кто добывает золото, взять на себя ответственность. Когда человек берет конкретный участок, можно посмотреть ход работ, и если есть нарушения, то попросить восстановить территорию. Закон требует именно этого.
Тем не менее мы отнеслись с уважением к такому бурному обсуждению. Договорились, что вначале будет пилотный проект в двух регионах: в Забайкальском крае и Магаданской области. На этих территориях посмотрим, как закон работает. Если будет положительный результат, то распространим действие закона на остальные территории», - уточнил Юрий Трутнев.
Фото: egov-buryatia.ru
«Суть закона о старательной деятельности, который разработан по поручению президента Российской Федерации, очень проста. Во-первых, закон позволяет практически ликвидировать нелегальные обороты ценных металлов. Сейчас можно получить большие реальные сроки за то, что человек где-то нашел самородок и оставил себе. Если кто-то в золотоносных регионах найдет самородок, он что, его выбросит в ручей? Нет, не выбросит. Сразу после этого и перед ним встанет вопрос: куда найденное девать. И он пойдет к нелегальному скупщику. Это не секрет, что в регионах такая система существует», - заметил он.
«Поскольку человек не обременен какими-то официальными обязательствами перед страной, то он становится преступником сразу, как только взял лоток в руки. На большинстве рек Забайкальского края и на других территориях, я сам видел, куча мелких шаек вдоль рек. Они занимаются незаконной добычей и продажей золота. В результате без налога производится ювелирная продукция. Государство теряет на каждом шагу, не говоря уже о том, что мы толкаем людей на правонарушения.
«Нужно добавить, что это происходит в достаточно глухих и отдаленных местностях, где проблемы с высокооплачиваемой работой как были, так и есть. По сути дела, мы людям, которые сидят рядом с золотоносным участком, не даем заработать даже на хлеб насущный. Они ведь не добудут сотни килограммов золота, тонну тем более. Они смогут добыть небольшое количество граммов, которое позволит им семью накормить, оплатить ребенку учебу. И, важно отметить, что делать они это смогут только на непромышленных территориях, которые неинтересны крупным компаниям. От этого разве государство что-то потеряет?», - задал вопрос полпред.
«Я уверен в том, что закон будет иметь положительный результат. Кроме того, что люди смогут немного заработать и сократится объем нелегальной добычи, принятие закона обяжет тех, кто добывает золото, взять на себя ответственность. Когда человек берет конкретный участок, можно посмотреть ход работ, и если есть нарушения, то попросить восстановить территорию. Закон требует именно этого.
Тем не менее мы отнеслись с уважением к такому бурному обсуждению. Договорились, что вначале будет пилотный проект в двух регионах: в Забайкальском крае и Магаданской области. На этих территориях посмотрим, как закон работает. Если будет положительный результат, то распространим действие закона на остальные территории», - уточнил Юрий Трутнев.
Фото: egov-buryatia.ru