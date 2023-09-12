Общество 12.09.2023 в 16:27

Путин назвал путь расширения программы газификации Бурятии и Забайкальского края

Это включение газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин–Хабаровск–Владивосток» в единую систему газоснабжения страны
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Путин назвал путь расширения программы газификации Бурятии и Забайкальского края
В планах правительства России – связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин–Хабаровск–Владивосток», а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума.

«То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны, глобальную задачу – интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации», - пояснил глава государства.

«Наряду со строительством газопровода «Сила Сибири-2» это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но прежде всего существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь, на Дальнем Востоке, дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом. При этом для газификации Камчатки будут использованы возможности терминала сжиженного природного газа, который одной из наших компаний уже создан», - уточнил Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru
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