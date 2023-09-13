В Бурятии бабушку обвинили в выводе денег из страны

В Улан-Удэ в городское управление МВД с заявлением о том, что стала жертвой обмана? обратилась 83-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала, что на днях приняла звонок от, якобы, сотрудника правоохранительных органов, который обвинил ее в совершении перевода крупной суммы денег на счета в иностранном государстве, сообщили в МВД по Бурятии.После попыток пенсионерки опровергнуть информацию о подобной банковской операции мужчина предположил: «вероятно, это работа мошенников». Для сохранности сбережений на карте злоумышленник посоветовал обналичить сбережения и перечислить их на указанные им счета.Следуя указаниям собеседника, несмотря на ночное время, бабушка с 23-летним внуком через разные банкоматы города перевели мошенникам 7 млн рублей, поступившие днем ранее от продажи квартиры во Владивостоке.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.Полиция республики напоминает о необходимости проявлять бдительность во время разговоров с неизвестными. Мошенники всегда внимательно следят за новостями, а на любые перемены реагируют созданием новых легенд для обмана и запугивания доверчивых людей. МВД Бурятии напоминает: сотрудники полиции не звонят гражданам, чтобы сообщить о сомнительных переводах по банковскому счету.Если у вас есть основания полагать, что в отношении вас или ваших родственников предпринимаются попытки совершить мошеннические действия, незамедлительно обратитесь на телефон службы 102 (112) или в дежурную часть ближайшего территориального органа внутренних дел.Фото: pixabay.com