В Бурятии будет модернизирована Гусиноозёрская ГРЭС

Глава Бурятии Алексей Цыденов и представитель «Интер РАО — Электрогенерация» Иван Смирнов на полях Восточного экономического форума-2023 во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве одного или двух паросиловых угольных энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС (№7 и №8) мощностью по 230 МВт каждый, сообщили в правительстве республики.Кроме того, намечено дальнейшее развитие Окино-Ключевского угольного разреза с выходом на годовой уровень добычи до 4 млн тонн топлива, строительство железнодорожной ветки от Окино-Ключевского угольного разреза до железнодорожной станции Харанхой (ВСЖД) протяженностью до 80 км. Проекты будут реализованы до конца 2030 года.Гусиноозёрская ГРЭС является станцией АО «Интер РАО - Электрогенерация». Градообразующее предприятие города Гусиноозёрск и крупнейшая электростанция конденсационного типа в Забайкалье и Бурятии. За время работы с 1976 года Гусиноозёрская ГРЭС выработала более 160 млрд кВт·ч электроэнергии. Станция обеспечивает электроэнергией потребителей Бурятии и соседних регионов, тепловой энергией — город Гусиноозёрск с населением более 24 тыс человек.Выработка электроэнергии на станции составляет около 4,5 млрд кВт·ч в год. Отпуск тепла – около 300 тыс Гкал. Предприятию требуется техническое перевооружение и реконструкция оборудования станции для повышения эффективности его работы и снижения себестоимости выпускаемой продукции.Разработкой Окино-Ключевского буроугольного месторождения занимается ООО «Угольный разрез» — предприятие АО «Интер РАО — Электрогенерация». Основным потребителем бурого угля Окино-Ключевского месторождения является Гусиноозерская ГРЭС. Месторождение находится в Бичурском районе Бурятии, в 170 км к юго-западу от Улан-Удэ и 154 км к юго-востоку от Гусиноозерской ГРЭС. Ближайшие населенные пункты — села Окино-Ключи (в пяти км от месторождения), Бичура (в 40 км от месторождения). Со всеми населенными пунктами месторождение связано сетью автодорог. Ближайшая железнодорожная станция Харанхой (ВСЖД) расположена в 79 км от месторождения.Фото: egov-buryatia.ru