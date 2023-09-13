В Улан-Удэ ищут владельцев 32 гаражей

В Улан-Удэ инвентаризацию гаражей провели по улице Комсомольская вблизи дома №1 и по улице Октябрьская, 14. Собственникам выписано требование о явке в администрацию Железнодорожного района (каб. №15) для составления акта обследования земельного участка, сообщили в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации столицы Бурятии.В случае неявки сотрудники районной администрации размещают на гаражах требование о демонтаже, и, если собственник не реагирует, принимаются меры по демонтажу гаража в 15-дневный срок.Чтобы вернуть гараж, владельцу необходимо:- Подать заявление в администрацию Железнодорожного района с приложением документов, подтверждающих право собственности на объект и находящееся в нем имущество, оплатить расходы, включающие в себя демонтаж, погрузку-разгрузку и транспортировку самовольно размещенного движимого имущества;- оплатить счет за хранение объекта на стоянке в кассе МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», который расположен по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 50;- с квитанцией об оплате забрать свой гараж со специальной стоянки, квитанция действует в течении трех рабочих дней после оплаты.Телефоны для справок: 46-09-29, 44-77-28Фото: ulan-ude-info.ru