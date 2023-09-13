Общество 13.09.2023 в 16:54

В Улан-Удэ ищут владельцев 32 гаражей

Их просят явиться в администрацию Железнодорожного района
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ищут владельцев 32 гаражей
В Улан-Удэ инвентаризацию гаражей провели по улице Комсомольская вблизи дома №1 и по улице Октябрьская, 14. Собственникам выписано требование о явке в администрацию Железнодорожного района (каб. №15) для составления акта обследования земельного участка, сообщили в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации столицы Бурятии.

В случае неявки сотрудники районной администрации размещают на гаражах требование о демонтаже, и, если собственник не реагирует, принимаются меры по демонтажу гаража в 15-дневный срок.

Чтобы вернуть гараж, владельцу необходимо:

- Подать заявление в администрацию Железнодорожного района с приложением документов, подтверждающих право собственности на объект и находящееся в нем имущество, оплатить расходы, включающие в себя демонтаж, погрузку-разгрузку и транспортировку самовольно размещенного движимого имущества;
- оплатить счет за хранение объекта на стоянке в кассе МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», который расположен по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 50;
- с квитанцией об оплате забрать свой гараж со специальной стоянки, квитанция действует в течении трех рабочих дней после оплаты.

Телефоны для справок: 46-09-29, 44-77-28

Фото: ulan-ude-info.ru

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город гаражи инвентаризация

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