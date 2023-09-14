Общество 14.09.2023 в 12:23

В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг

Более 203 хвостов  байкальского эндемика, идущего сейчас на нерест, переданы на хранение
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Текст: Номер один
В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
В Бурятии продолжается второй этап операции «Путина – 2023». В ее рамках вечером 11 сентября в Кабанском районе на автодороге Тресково – Шергино – Оймур сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль. В ходе осмотра багажного отсека полицейскими обнаружены пять мешков с байкальским омулем, перевозимым без соответствующих документов, сообщили в республиканском МВД.

В ходе разбирательства водитель автомобиля пояснил, что купил рыбу для собственного потребления у неизвестного в одном из сел Кабанского района. Изъятые 203 особи байкальского эндемика массой 150 кг переданы на хранение.

Отметим, что злоумышленник - 28-летний неработающий житель поселка Селенгинск Кабанского района - ранее не привлекался к уголовной ответственности. За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальского эндемика.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил около 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Второй этап операции «Путина-2023» продлится до 15 ноября.

Фото: МВД по Бурятии

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омуль нерест изъятие "Путина"

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