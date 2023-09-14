В Улан-Удэ к 11 годам строгого режима приговорен гость из Средней Азии

Одиннадцать лет лишения свободы отбудет в исправительной колонии строгого режима 40-летнийгражданин одной из среднеазиатских республик, признанный виновным в «убийстве» соотечественника, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговораСледствием и судом установлено, что мужчина проживал вместе с несколькими соотечественниками в Улан-Удэ в комнате одного из общежитий на улице Октябрьской. Там 7 мая нынешнего года в течение дня они употребляли спиртные напитки. Ночью на фоне алкогольного опьянения злоумышленник поссорился с одним из мужчин из своей компании.Вместе с ним он вышел с ним на улицу, где нанес противнику кулаками и ногами множество ударов по голове и другим участкам тела. Затем они вернулись в комнату, где мужчина продолжил избивать потерпевшего, а спустя некоторое время уснул.Утром в общежитие приехал местный житель, у которого подсудимый с соотечественниками работали по найму. Увидев избитого мужчину, он вызвал врачей, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший от полученных повреждений вскоре скончался на месте происшествия.Фото: pixabay.com