Общество 14.09.2023 в 16:52

В Улан-Удэ к 11 годам строгого режима приговорен гость из Средней Азии

Он признан виновным в убийстве соотечественника, которого забил кулаками и ногами
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ к 11 годам строгого режима приговорен гость из Средней Азии
Одиннадцать лет лишения свободы отбудет в исправительной колонии строгого режима 40-летнийгражданин одной из среднеазиатских республик, признанный виновным в «убийстве» соотечественника, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.            

Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал вместе с несколькими соотечественниками в Улан-Удэ в комнате одного из общежитий на улице Октябрьской.  Там 7 мая нынешнего года в течение дня они употребляли спиртные напитки. Ночью на фоне алкогольного опьянения злоумышленник поссорился с одним из мужчин из своей компании.

Вместе с ним он вышел с ним на улицу, где нанес противнику кулаками и ногами множество ударов по голове и другим участкам тела. Затем они вернулись в комнату, где мужчина продолжил избивать потерпевшего, а спустя некоторое время уснул.

Утром в общежитие приехал местный житель, у которого подсудимый с соотечественниками работали по найму. Увидев избитого мужчину, он вызвал врачей, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший от полученных повреждений вскоре скончался на месте происшествия.

Фото: pixabay.com
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