Ситуация с человеческим потенциалом в Бурятии оказалась хуже некуда

То, что общая картина с человеческим потенциалом республики не очень веселая, давно ясно. Но в исследованиях бурятского социолога, доктора социологических наук Юлии Бюраевой выявлены детали, которые, полагаем, являются весьма интересными и порой неожиданными. Изучался индекс человеческого потенциала в разрезе муниципалитетов за 2020 год.Исследования эти обнародованы в конце прошлого года. И вряд ли с той поры ситуация сделала какой-то гигантский скачок в положительную сторону.«Региональный аспект важен ввиду сохраняющегося значительного межрегионального разрыва по качеству жизни более чем в четыре раза, социально-экономическому положению - почти в восемь раз. Но помимо межрегиональных различий существенна внутрирегиональная неоднородность социально-экономических и демографических процессов. Для повышения эффективности муниципального и регионального управления необходимо иметь четкие представления о качественных характеристиках населения в муниципалитетах», - говорит Юлия Бюраева и констатирует, что Республика Бурятия является одним из самых неблагополучных регионов РФ.В своей работе она напомнила, что, по последним данным, по индексу человеческого развития республика традиционно находится в конце рейтинга – на 80-м месте.Но даже на этом печальном «дне» России есть своя дифференциация.«Республика в целом характеризуется невысоким уровнем человеческого потенциала, его интегральный индекс составил 0,447. Наблюдается разбалансированность развития разных составляющих человеческого потенциала. Она заключается в перекосе в пользу одних компонентов за счет доли остальных составляющих», - отметила социолог.Ситуация 2020 года, которая была изучена, отражала результат развития на местах к тому моменту. Раз речь про человеческий потенциал, то как дела с фундаментом всего - с людьми? Так сказать, с человеками.Начиная с 2017 года суммарный коэффициент рождаемости стал менее 2,1 рождения на одну женщину репродуктивного возраста. «Эта тенденция может оказаться устойчивой, так как в последнее время из-за пандемии (коронавируса. – Прим. ред.), падения реальных доходов, спецоперации наблюдается общая неуверенность людей в будущем», - констатирует Юлия Бюраева.Поэтому роль притока людей из других регионов РФ и стран становится все более важной для Бурятии.В Бурятии 23 муниципалитета: 21 сельский район и два городских округа (Улан-Удэ и Северобайкальск). В 2015 году 17 муниципалитетов имели средний уровень рождаемости, и лишь в северных и с превалированием русского населения районах наблюдался низкий уровень, проанализировала социолог.В 2020 году ситуация кардинально ухудшилась. Только четыре района с большой долей коренного населения и с более высокими репродуктивными установками, сохранили средний уровень рождаемости. А в 19 муниципалитетах показатель опустился до низкого.А уровень смертности вырос в 18 муниципалитетах Бурятии. Высокий уровень зафиксирован аж в восьми из них (было два). Число муниципалитетов с низким уровнем, напротив, упало с четырех до двух. В остальных смертность на среднем уровне.«Наиболее благополучными по этому критерию выглядят Окинский и Иволгинский районы. Самая тяжелая ситуация в Кабанском, Бичурском, Кижингинском районах, что, скорее всего, связано с возрастной структурой населения. Дифференциация территорий по уровню смертности увеличилась с 2 до 2,6 раза», - отмечает бурятский социолог.В ряде районов идет, если можно так сказать, деградация.«Падение рождаемости и рост смертности привели к спаду естественного прироста во всех муниципальных образованиях. Более того, в Кабанском и Северо-Байкальском районах продолжились, а в ряде районов начались процессы депопуляции населения. В 2020 году почти в половине муниципалитетов Бурятии (11) наблюдалась естественная убыль населения», - поясняет Юлия Бюраева.Лучший интегральный индекс человеческого потенциала в 2020 году показал Окинский район, самый маленький в Бурятии по числу жителей. Он составил 0,633. Интегральный индекс состоит из нескольких «узких» компонентов: индексов образования, здоровья, дохода, демографии, социально-культурного.Вторым стал Муйский район с 0,577. На третьем месте Улан-Удэ с индексом 0,522.Учитывая, что республиканский индекс равнялся 0,447, выше него оказались 11 муниципалитетов и столько же - ниже. Интересно, что бурятский север весь находится в верхней части рейтинга: Муйский, Северо-Байкальский, Баунтовский, г. Северобайкальск.Хуже всего с человеческим потенциалом в Кабанском (0,307), Баргузинском (0,319) и Прибайкальском (0,333) районах республики. А «золотой серединой» признан Бичурский район, где индекс и не высокий, и не низкий, а средний – 0,425.Если группировать муниципалитеты не по их интегральным индексам, а по самым ярким «узким» компонентам индекса, то появляется грустная картина «благополучного севера» и довольно «бедного» остального пространства.К примеру, взять компоненты образования и благосостояния, дохода. Их показатели высоки в Улан-Удэ, Северобайкальске, Муйском, Баунтовском, Окинском, Северо-Байкальском районах. Юлия Бюраева отметила, что такое происходит благодаря более широкому рынку труда для жителей муниципалитетов, в том числе из-за наличия предприятий добывающей отрасли. «Кроме того, достаточно развита сфера здоровья. Но первоочередного решения требуют проблемы воспроизводства населения, особенно в северных районах с суровым климатом», - указывает социолог по поводу этих состоятельных и образованных мест.Если говорить про деньги, то пристоличные Иволгинский и Тарбагатайский районы – это противоположный полюс. Да, там есть свои плюсы. «Они отличаются наиболее высоким индексом здоровья, что свидетельствует о наличии эффекта «здорового мигранта» - положительного влияния притока мигрантов на рост рождаемости. В результате идет омоложение населения, снижение смертности, уменьшение заболеваемости населения», - отмечает, в частности, исследователь.Но, подчеркнула ученая, уровень доходов населения данных районов самый низкий в республике.Есть группа районов, где уровень благосостояния людей пусть не так убог, как иволгинско-тарбагатайский, но один из самых низких по Бурятии. Она называет девять районов (в том числе шесть относятся к южному поясу): Тункинский, Джидинский, Селенгинский, Кяхтинский, Кижингинский, Закаменский, а также Хоринский, Курумканский, Бичурский.«Данный кластер характеризуется наиболее благоприятной обстановкой в культурной сфере, низким уровнем преступности. Там относительно высокий индекс здоровья. При этом уровень благосостояния населения один из самых низких по республике. Опасная ситуация складывается в отношении демографического потенциала, поскольку происходит наибольшая убыль населения», - описывает Юлия Бюраева указанные районы.Аутсайдеры по человеческому потенциалу своих жителей частично уже названы. Это главные районы у Байкала (Прибайкальский, Кабанский, Баргузинский), часть центральной и восточной Бурятии. «Здесь происходит отставание развития по всем компонентам человеческого потенциала. А в частности, показатели социально-культурной составляющей самые низкие в республике», - констатирует социолог.А в 17 из 23 муниципалитетов криминогенная обстановка была хуже, чем в среднем по республике.«Качественные характеристики самого населения не соответствуют потребностям развития экономики, для которой, в свою очередь, характерно отсутствие реальных точек роста. Требуется развитие, а местами создание инфраструктуры всех видов», - делает нерадостное заключение Юлия Бюраева.Ученая пришла к выводу, что невысокий индекс человеческого потенциала свидетельствует о низкой эффективности социальной политики на субрегиональном уровне. Несмотря на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры по программе «Дальневосточная субсидия», вопрос дисбаланса компонентов человеческого потенциала, асимметричности развития муниципалитетов остается актуальной. Наиболее острыми остаются проблемы низких доходов и депопуляции населения муниципальных образований.Фото: «Номер один»