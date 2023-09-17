Общество 17.09.2023 в 12:42

Шаманы Бурятии закрыли небесные врата

Большой осенний молебен состоялся в республике
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Текст: Номер один
Шаманы Бурятии закрыли небесные врата
Лето кончилось, листья пожелтели, пришло время молиться своим богам и поклоняться святым. Лето - сезон, когда небесные ворота открыты, но с приходом осени наступает время тайлагана. Шаманы собираются на большой молебен, проводят обряды и читают молитвы, чтобы закрыть Небесные врата.  В этом году молебен прошел в религиозном центре шаманов -  Тэнгэри.

Верховный шаман, Баир Цырендоржиев объяснил, что, как и у славян в Покров день, у бурят с приходом первого снега божества уходят на отдых. Тогда и наступает самая горячая пора для всех священнослужителей. Они молятся, чтобы боги присматривали за народом, чтобы пришла весна и вновь наступило лето. Баир Жамбалович пожелал всем благополучия, гармонии, удачи и здоровья. И главное, чтобы духовное состояние каждого из нас было на высоте.

Фото: «Тэнгэри»
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религия шаманы молебен

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