Шаманы Бурятии закрыли небесные врата

Лето кончилось, листья пожелтели, пришло время молиться своим богам и поклоняться святым. Лето - сезон, когда небесные ворота открыты, но с приходом осени наступает время тайлагана. Шаманы собираются на большой молебен, проводят обряды и читают молитвы, чтобы закрыть Небесные врата. В этом году молебен прошел в религиозном центре шаманов - Тэнгэри.Верховный шаман, Баир Цырендоржиев объяснил, что, как и у славян в Покров день, у бурят с приходом первого снега божества уходят на отдых. Тогда и наступает самая горячая пора для всех священнослужителей. Они молятся, чтобы боги присматривали за народом, чтобы пришла весна и вновь наступило лето. Баир Жамбалович пожелал всем благополучия, гармонии, удачи и здоровья. И главное, чтобы духовное состояние каждого из нас было на высоте.Фото: «Тэнгэри»