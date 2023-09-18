Артисты из Бурятии приветствовали Ким Чен Ына

17 сентября во Владивостоке возле павильона Бурятии на ВЭФ делегация республики приветствовала лидера КНДР Ким Чен Ына.- Наши артисты в полном составе в национальных костюмах представили культуру республики, музыканты играли произведения бурятских композиторов. Представителем КНДР был отдельно отмечен наш павильон своим гостеприимством, своим радушием. Он нам несколько раз помахал, - сообщил руководитель культурной делегации Бурятии Александр Малханов.Ким Чин Ыну представили вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Это два вертолёта - Ми-171А2 и Ка-226Т, которые производит ведущее промышленное предприятие республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии