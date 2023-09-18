Общество 18.09.2023 в 09:23

Артисты из Бурятии приветствовали Ким Чен Ына

Лидеру КНДР показали вертолеты Улан-Удэнского авиазавода
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Текст: Андрей Константинов
Артисты из Бурятии приветствовали Ким Чен Ына
17 сентября во Владивостоке возле павильона Бурятии на ВЭФ делегация республики приветствовала лидера КНДР Ким Чен Ына.

- Наши артисты в полном составе в национальных костюмах представили культуру республики, музыканты играли произведения бурятских композиторов. Представителем КНДР был отдельно отмечен наш павильон своим гостеприимством, своим радушием. Он нам несколько раз помахал, - сообщил руководитель культурной делегации Бурятии Александр Малханов.

Ким Чин Ыну представили вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Это два вертолёта - Ми-171А2 и Ка-226Т, которые производит ведущее промышленное предприятие республики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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