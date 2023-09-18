Общество 18.09.2023 в 10:26

Из лесов Улан-Удэ вывезли 320 кубов мусора

Нарушителей предупреждают о штрафах
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Текст: Евгения Гармаева
Из лесов Улан-Удэ вывезли 320 кубов мусора

Ежегодно специалисты Городского лесничества проделывают большую работу по сбору бытового мусора в лесах. В этом году они составили реестр несанкционированных свалок на территории лесов, сообщают в администрации города.

«На въезде в лес мы устанавливаем фотоловушки, приборы фото и видео фиксации для фиксирования нарушений. Ежедневно, в том числе и ночное время суток, группы проводят патрулирование»,

- рассказал инженер охраны и защиты леса МБУ «Городское лесничество» Павел Самолюк.
 На сегодняшний день на землях городского лесничества убрано 338 тысяч квадратных метров мусора. Из них «вручную» - 88 тысяч кв.м., и 250 тысяч кв.м. убрали с использованием тракторной техники. Напомним, штраф за свалку мусора в лесу составляет для граждан до 3000 рублей, для должностных лиц до 30 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей до 50 000 рублей, для юридических лиц до 250 000 рублей.


Фото: администрация Улан-Удэ

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