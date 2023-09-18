Общество 18.09.2023 в 17:58

В Улан-Удэ представят бурятско-русско-английский словарь для детей

В столице Бурятии пройдет 28-й Книжный салон
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ представят бурятско-русско-английский словарь для детей
В Бурятии ежегодно издается около двухсот книг – художественные произведения, поэтические сборники, учебные пособия, научно-популярные издания. Очень много книг издается в районах республики.

На Книжном салоне на площадке Нацбиблиотеки пройдут творческие встречи с местными писателями, юбилейные мероприятия. Впервые представят результаты своей деятельности литературные объединения из некоторых сельских районов.

Будут представлены новые книги. Среди них интересно выглядит бурятско-русско-английский словарь для детей. Он вышел тиражом в 2000 экземпляров и его можно будет купить.

Пройдет много мероприятий краеведческого толка. Так, будет много лекций, бесед о Чайном пути. В рамках одной их них представят книгу о семье выходцев из Кяхты. Нынче программу Книжного салона постарались расширить за счет мероприятий для молодежи. Интересная часть – онлайн-встреча с калмыцкой писательницей, которая представит свою книгу о калмыках и казаках.

Пройдут два конкурса чтецов, викторина, лекторий. На Книжном салоне подведут итоги конкурса «Книга года», который проводится ежегодно. Уже есть 24 заявки. Намечены и мероприятия для библиотекарей, на которые приедут гости из Забайкалья, Благовещенска – презентуют электронные библиотечные системы, обсудят результаты работы библиотечных систем.

Разумеется, книги можно будет купить.

Фото: «Номер один»
Теги
книги

Все новости

В Улан-Удэ представят бурятско-русско-английский словарь для детей
18.09.2023 в 17:58
Жителей Бурятии пустят посмотреть на птиц, улетающих в Юго-Восточную Азию
18.09.2023 в 17:36
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты
18.09.2023 в 16:53
Борец из Бурятии взял «бронзу» на соревнованиях в Наро-Фоминске
18.09.2023 в 16:43
Житель Бурятии попал под суд за запрещенную татуировку
18.09.2023 в 16:43
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства»
18.09.2023 в 16:32
Житель Бурятии получил 7 лет колонии за письмо в Японию
18.09.2023 в 16:15
В столице Бурятии отгремела «Метель»
18.09.2023 в 15:48
В Бурятии раскрыли подробности ДТП с гибелью трех подростков
18.09.2023 в 14:59
В Бурятии сообщили еще об одном НЛО над Гусиным озером
18.09.2023 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Жителей Бурятии пустят посмотреть на птиц, улетающих в Юго-Восточную Азию
Это произойдет впервые
18.09.2023 в 17:36
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты
Он завершится 21 октября общегородским субботником
18.09.2023 в 16:53
В Бурятии сообщили еще об одном НЛО над Гусиным озером
Жительница сняла на видео мерцающий белый шар
18.09.2023 в 14:17
Пересадочный тариф в Улан-Удэ увеличат во времени
Многие не успевают пересесть с автобуса на трамвай за час
18.09.2023 в 14:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru