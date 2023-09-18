В Улан-Удэ представят бурятско-русско-английский словарь для детей

В Бурятии ежегодно издается около двухсот книг – художественные произведения, поэтические сборники, учебные пособия, научно-популярные издания. Очень много книг издается в районах республики.На Книжном салоне на площадке Нацбиблиотеки пройдут творческие встречи с местными писателями, юбилейные мероприятия. Впервые представят результаты своей деятельности литературные объединения из некоторых сельских районов.Будут представлены новые книги. Среди них интересно выглядит бурятско-русско-английский словарь для детей. Он вышел тиражом в 2000 экземпляров и его можно будет купить.Пройдет много мероприятий краеведческого толка. Так, будет много лекций, бесед о Чайном пути. В рамках одной их них представят книгу о семье выходцев из Кяхты. Нынче программу Книжного салона постарались расширить за счет мероприятий для молодежи. Интересная часть – онлайн-встреча с калмыцкой писательницей, которая представит свою книгу о калмыках и казаках.Пройдут два конкурса чтецов, викторина, лекторий. На Книжном салоне подведут итоги конкурса «Книга года», который проводится ежегодно. Уже есть 24 заявки. Намечены и мероприятия для библиотекарей, на которые приедут гости из Забайкалья, Благовещенска – презентуют электронные библиотечные системы, обсудят результаты работы библиотечных систем.Разумеется, книги можно будет купить.Фото: «Номер один»