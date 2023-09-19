Общество 19.09.2023 в 10:11

Мэрия Улан-Удэ: отопительный сезон начинается по графику

К теплу подключены уже более тысячи многоквартирных домов
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Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ: отопительный сезон начинается по графику
В Улан-Удэ запуск систем отопления многоквартирных домов и объектов социальной сферы идет по ранее утвержденным графикам, сообщают власти города.

На 19 сентября тепло получили 1017 многоквартирных домов, 77 школ, 80 детских садов, 65 лечебных учреждений. До 23 сентября отопление получат еще 1219 многоквартирных домов и несколько объектов социальной сферы. Также будут отлажены гидравлические режимы тепловых сетей.

– На особом контроле стоит вопрос об обеспечении тепловой и гидравлической стабильности систем отопления образовательных учреждений, для обеспечения комфортных условий нахождения обучающихся, в особенности дошколят и детей младшего школьного возраста. Мы понимаем, что это очень важно, – сказал начальник отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства Иван Рыбальченко.

Ввод в работу систем отопления был разбит на 10 календарных дней - с 14 по 23 сентября - для плавного запуска и отладки гидравлических режимов. В случае, если подача отопления не была произведена в соответствии с графиком, жителям нужно обратиться в адрес своих управляющих компаний или ТСЖ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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с 13 по 19 сентября

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