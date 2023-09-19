Жителей домов в центре Улан-Удэ будут переселять «револьверным» способом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому с 1 января 2024 года регионы получат возможность ускоренного расселения аварийных домов. Как сообщили в республиканском Минстрое, теперь в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) субъекты смогут расселять дома, признанные аварийными после 2017 года. После того, как станут известны границы будущей застройки в центральной части Улан-Удэ, власти Бурятии планируют направить заявку на предоставление дополнительной финансовой поддержки на расселение таких домов.Как напомнили в Минстрое, этой весной в столице Бурятии стартовал новый подход по обновлению центральной части города. В настоящий момент жители принимают решение включить свой многоквартирный дом в проект комплексного развития территории и согласиться на расселение и снос или же остаться жить в прежних условиях. От того, как проголосуют жители, будет зависеть, включат тот или иной дом в программу КРТ.«Сейчас мы предлагаем включить в проект КРТ территорию центральной части Улан-Удэ от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная. На этом участке находятся 26 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года. После того, как станут известны точные границы будущей застройки, Минстрой Бурятии рассчитает, какой объём финансирования необходим для расселения этих домов, и направит заявку на предоставление дополнительной финансовой поддержки в Фонд развития территорий. Таким образом, жителям аварийных домов, которые попадают в границы КРТ, не придется ждать несколько лет, когда до них дойдет очередь на переселение. Такая мера позволит Бурятии ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.В Минстрое отметили, что жителей аварийных домов, так же как и других, попадающих в границы КРТ, планируют переселять «револьверным» способом. Другими словами, старое жилье будет снесено под ноль, на его месте возведено новое, а новые квартиры отдадут экс-жильцам первого.Сейчас в Бурятии действует программа по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. С начала проекта в республике расселено 5625 человек из 82 тыс. кв. метров такого жилья. На сегодняшний день осталось расселить 1322 жителя из 17 тыс. кв. метров. По данным Минстроя Бурятии, более 128 тыс. кв. метров признаны аварийными уже после 2017 года. Большая часть непригодного жилья приходится на Улан-Удэ - это 122 тысяч квадратов.Фото: «Номер один»