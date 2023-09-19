Общество 19.09.2023 в 13:56

Жителям Бурятии рассказали, как вести себя со змеями

«Они никогда не нападут первыми», - отмечают спасатели
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Текст: Евгения Гармаева
Жителям Бурятии рассказали, как вести себя со змеями

Сейчас у змей идет осенняя миграция, сообщают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поэтому, при походах на природу отдыхающим и сборщикам дикоросов следует помнить правила безопасности при встрече с пресмыкающимися.Так, спасатели рекомендуют жителям надевать в лес высокие резиновые сапоги. В поисков грибов и других дикоросов, ворошить листву следует длинной палкой.

«Змея издали чувствует вибрацию, и скорее всего, уползет уже при звуке ваших шагов. Но если она решит спрятаться под тем кустом, где вы собираетесь поискать гриб, то палка, безусловно, примет на себя гнев рептилии. Если вы заметили змею, то оставайтесь на месте, не делайте лишних движений, которые она может воспринять как угрозу. Дайте ей возможность скрыться. Она никогда не нападет первой»,

 - пишут специалисты.
В случае, если змея все-таки укусила, нужно:

зафиксировать конечность, ограничить пострадавшего в движениях;
обеспечить полный покой в горизонтальном положении, так как чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму;
на место укуса наложить тугую повязку;
предоставить обильное питье;
как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Что делать нельзя:

 разрезать место укуса;
 прижигать рану;
 накладывать жгут с целью остановки кровообращения;
 отсасывать яд;
 пить алкогольные напитки, так как алкоголь усиливает действие яда.


Фото: Номер один


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