Маршрут из Сотниково стал кошмаром для пассажиров

На критическую ситуацию с маршрутом №129 «Сотниково — Мелькомбинат» обратил внимание телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». Как сообщают в паблике, проезд по этому маршруту стал настоящим кошмаром.«Транспорт ездит с частотой раз в час, хотя должен каждые 7 минут. Из-за этого скапливается огромная очередь, и люди вталкиваются в салон до такой степени, что не закрывается дверь. Это, кстати, очень опасно. Те, кому не хватает места, ловят попутку. Добрые водители берут к себе пассажиров до Улан-Удэ», - рассказали в телеграм-канале, сопроводив публикацию соответствующим видео.Также сообщается, что конечная маршрута — Мелькомбинат. Но водители отказываются ехать до нее и высаживают всех на площади Советов.«Такая ситуация продолжается уже неделю. Про поселок с населением 20 тысяч человек благополучно забыли», - резюмирует паблик.В Минтрансе Бурятии сообщили, что уже отреагировали на проблему и даже выписали перевозчику строгое предупреждение.«14 сентября на основании обращений жителей села Сотниково министерство транспорта провело проверку маршрута №129 в части соблюдения расписания. Действительно, нарушения в расписании движения автобусов были выявлены. Так, интервал между транспортными средствами составлял от 14 до 30 минут, когда установленный – от 8 до 10 минут. В полномочиях министерства только выписать предписание, штрафы не предусмотрены. В случае трехкратного неисполнения предписаний министерство будет обращаться в суд о принуждении выполнения предписания. В настоящее время в рамках выписанного предписания перевозчик должен устранить выявленные нарушения в течение 15 дней», - рассказали в Минтрансе.Также в министерстве сослались на проблемы у перевозчика - ООО «Бурятия-Маршрут-Авто», с маршрута которого уходят водители.«Это создает определённые трудности с обслуживанием 129-го маршрута. Так, 19 сентября на линии курсировало 10 автобусов, хотя для обеспечения установленного расписания требуется минимально 15 машин», - признали чиновники.Кроме того, по данным министерства, на увеличение интервала между автобусами влияют транспортные заторы в Улан-Удэ и протяженность самого маршрута.«После того, как сквозной проезд по ул. Трубачеева открыли и движение 129 маршрута вернули к прежней схеме с конечной остановкой «Мелькомбинат» (была - «Восточные ворота»), количество обращений в министерство резко увеличилось», - говорят в Минтрансе.В настоящее время министерство рассматривает предложение перевозчика о сокращении схемы маршрута до ул. Бабушкина.«Этот вопрос прорабатывается, решение будет принимать специальная комиссия. Кроме того, по сообщению перевозчика, идет набор водителей. Сейчас в распоряжении перевозчика есть 23 автобуса», - сообщили в Минтрансе.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»